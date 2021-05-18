محمد خليفة سليمان يشكر الجماهير على المساندة

شكر محمد خليفة سليمان، جماهير شباب الأهلي الحاضرة لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، لمساندتها الفريق أمام النصر، ولدورها المهم في تحقيق الفريق للفوز والتتويج بالكأس الغالية.

كما شكر جماهير «فرسان دبي» عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، لدورها الواضح في تحفيز اللاعبين خلال الأيام الماضية، وقبل خوض النهائي التاريخي.

وأعرب عن سعادته بتحقيق الفريق للثلاثية في الموسم الجاري، لتكون المرة الثانية التي يتوج فيها شباب الأهلي بثلاث بطولات خلال موسم واحد منذ تتويجه ببطولات الدوري وكأس المحترفين وكأس السوبر موسم 2013-2014.

وأكد أن التحدي المقبل سيكون دوري الخليج العربي، والحفاظ على ما تحقق من نتائج في الموسم المنتهي 2020-2021، ونتطلع أيضاً إلى المنافسة بقوة في دوري أبطال آسيا 2022.

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