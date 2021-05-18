كأس للوطن.. احتفالية أنيقة بأغلى البطولات

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

كلل اتحاد الإمارات لكرة القدم نجاحاته الكبيرة بالموسم الحالي 2020 ـ 2021، باحتفالية أنيقة سبقت نهائي كأس رئيس الدولة، والتي جذبت أنظار المتابعين وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي، بفضل ما عكسته الاحتفالية من مشاهد للبهجة والارتباط بالتاريخ واستعراض نجاحات الدولة وكرة الإمارات.

وبصوت الإعلامي يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وقلم الإعلامي محمد البادع رئيس القسم الرياضي بجريدة الاتحاد، وتحت عنوان «كأس للوطن»، جاءت الاحتفالية الكبرى، أنيقة مبهجة، وتضمنت العودة إلي بدايات كرة القدم وكيف جاءت فكرتها من البحر مثلها مثل اللؤلؤ وكل ما يأتي من خيرات البحر.

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