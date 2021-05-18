عبد المجيد: ضاعفنا الجهود في نهاية الموسم

أوضح عبد المجيد حسين عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن أهداف الفريق كانت واضحة تماماً في بداية الموسم المنتهي، وتنحصر في المنافسة على كافة البطولات، وقال: «تأخرنا في الدخول إلى أجواء المنافسة، دفعنا إلى مضاعفة الجهود في نهاية الموسم، ونجحنا في تحسين وضعنا بالدوري وإنهاء المسابقة في المركز الثالث، كما حققنا ثلاثة ألقاب من البطولات المحلية الأخرى».

وأضاف: «من العوامل الإيجابية، أن لدينا مخططاً واضحاً لدى اللاعبين والجهاز الفني، وكنا نتمنى تحقيق نتائج إيجابية في دوري أبطال آسيا، ونسعى لدعم الفريق لنكون أقوى في البطولات الخارجية، وكذلك المحلية».

وأكمل: «تعلمنا من الأجيال السابقة، ونحن نكمل عملهم، وهذا الإرث التاريخي الكبير، يحتم على أي مسؤول، أن يبذل أقصى جهده لإكمال العمل، والإضافة عليه، بما يجعل النادي دائماً في المقدمة ولا يتأخر عن منصات التتويج».

وكشف في الختام، أنه ستكون هناك جلسة مع الجهاز الفني لوضع البرنامج كاملاً للتحضير للموسم الجديد، بعد إعلان اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، لبرامج النشاط والمسابقات المقبلة.

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