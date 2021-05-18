بن هزام: تجربة «الجماهير» تخضع للتقييم

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

أكد محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، أن تجربة الحضور الجماهيري في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أول من أمس، سوف تخضع للتقييم الكامل من قبل اللجنة المشتركة من قبل الاتحاد ورابطة المحترفين، والعرض على الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، لاتخاذ قرارات مستقبلية بشأن الحضور الجماهيري للمباريات والمسابقات المقبلة.

وأشاد بالتزام الجماهير بالتعليمات والإرشادات أثناء وخلال تواجدهم في نهائي شباب الأهلي والنصر، مشيراً إلى قيام اتحاد الكرة، بتوفير فحوصات مجانية ووجبات ومياه للجماهير، لتكون البداية مثالية، وتمنى استمرار التجربة، لتكون العودة أكبر للجماهير مع انطلاقة مباريات الموسم المقبل، وكشف عن استعداد الإمارات دائماً لتنظيم البطولات، مشيراً إلى أنه خلال مايو الجاري، هناك 13 منتخباً تقيم معسكراتها في الدولة، وكلها تحت إشراف اتحاد الكرة الإماراتي.

وعن إمكانية تعديل مقاعد الإمارات في دوري أبطال آسيا 2022، قال: «لا يجب أن نستبق الأمور، وعلينا أولاً التواصل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفور وصول أي رسائل أو تغيير على مقاعد الإمارات، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، والاتحاد الآسيوي لديه عدة معايير للتقييم، ونحن في انتظار تقييم هذا الموسم الذي انتهى لدينا أول من أمس فقط، كما أن الوحدة والشارقة، لا يزالان مشاركين في البطولة الآسيوية، بعد تأهلهما إلى دور الـ 16 للنسخة الحالية».

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