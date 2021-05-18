النصر يمنح لاعبيه «إجازة الصيف»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

منح النصر لاعبيه الإجازة الصيفية بداية من أمس حتى انطلاق استعدادات الموسم الجديد بداية يوليو المقبل، وفقاً لبرنامج التحضيرات الذي وضعه المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وعقد مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة عبدالرحمن أبو الشوارب اجتماعاً مع اللاعبين بحضور الجهازين الفني والإداري، ظهر أمس، في مقر النادي، وتم توجيه الشكر للفريق على الأداء القوي، الذي قدّمه في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد، وفي ظل الظروف الصعبة التي خاض خلالها النصر المباراة في غياب 4 لاعبين أساسيين.

كما حرص مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر، على رفع معنويات اللاعبين بسبب شعورهم بتعرضهم لظلم تحكيمي في المباراة. وأنهى العميد موسمه في المركز الخامس في دوري الخليج العربي ووصيف مسابقتي كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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