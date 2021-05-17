«الانضباط» تكتفي بعقوبة طرد دياز

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي الاكتفاء بعقوبة الطرد التي تعرض لها الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق النصر خلال مباراة فريقه أمام شاب الأهلي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد أن استعرضت اللجنة لقطة تلفزيونية تشير إلى تعرض حكم المباراة لدفع من المدرب ولكن تبين أنه لا يوجد دفع يؤدي إلى عقوبة.

من جهة أخرى تعقد اللجنة اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لدراسة إمكانية تعديل اللوائح وفق الواقع الميداني الذي تفرزه القضايا على مدار الموسم، وسوف ترفع اللجنة توصياتها بهذا الشأن إلى لجنة تعديل اللوائح في الاتحاد.

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