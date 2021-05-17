عودة الجماهير للمدرجات نصر إماراتي على «كورونا»

المصدر: دبي - العوضي النمر

نجحت تجربة عودة جماهير الكرة إلى المدرجات في مباراة نهائي أغلي الكؤوس التي أقيمت مساء أمس بين شباب الأهلي والنصر والتي توج خلالها « فرسان دبي» باللقب للمرة العاشرة، حيث التزم الجمهور بتعليمات اتحاد الكرة والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وغيرها من أساليب الوقاية من فيروس كورونا.

عودة

وتأتي عودة الجماهير للمدرجات بعد غياب عن ملاعبنا استمر طيلة 428 يوماً بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وسجل الحضور الجماهيري في المدرجات أمس 3800 مشجع من جمهور الفريقين، وهي السعة المحددة بنسبة 30% من سعة مدرجات استاد هزاع بن زايد، والتي سمحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بحضورهم.

وكانت لجنة العلاقات العامة باتحاد الكرة قد حرصت على التأكد من التزام الجماهير بالتعليمات الخاصة بالحضور شرط الحصول على لقاح «كوفيد 19» وإبراز نتيجة فحص «كوفيد 19» السلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد إقامة المباراة وأن يكون حرف «E» ظاهراً في تطبيق الحصن الخاص بهم.

نجاح

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اتحاد الإمارات لكرة القدم على دعم جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، ومنح الفرصة للجماهير من أجل الاستمتاع بحضور نهائي أغلى البطولات الكروية. وبنجاح تلك التجربة سيتم إعادة تطبيقها خلال مباريات منتخب الإمارات في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 والتي ستنطلق في دبي خلال يونيو المقبل بنظام التجمع.

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