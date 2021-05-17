أبو الشوارب: التحكيم ظلم النصر

المصدر: العين - البيان الرياضي

أعرب عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عن غضبه من خسارة فريقه، وحمل طاقم التحكيم مسؤولية خسارة فريقه لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: النصر تم إخراجه من البطولة، ولم يخسرها، واسألوا حكم المباراة وحتى في البطاقات الأربع السابقة في الدور قبل النهائي، ليغيب عنا أربعة لاعبين أساسيين في النهائي.

أخطاء

وأوضح: قولوا لا نريد النصر أن يفوز ببطولة، الفريق بذل مجهوداً، ولكنهم ظلموا في الملعب. ما حصل اليوم ظلم تحكيمي واضح، لقد أضاعوا مجهود النادي، وأعطوا اللاعبين بطاقات غير مستحقة في قبل النهائي، واحتسب ركلتي جزاء غير صحيحتين في النهائي.

وأضاف: ما الذي يمكن أن نتخذ من إجراءات بعدما تعرضنا لظلم في مباراتي قبل النهائي والنهائي، وهل سيعيد لنا اتحاد الكرة المباراة، وبعد تصريحي ستكون هناك غرامة ضدي، واسألوا الحكام الذين أعطوا لاعبينا بطاقات في قبل النهائي. واختتم: راضون عن أداء النصر، والفريق كان نداً قوياً لشباب الأهلي، لولا الظلم التحكيمي.

غضب

من جهة أخرى، أبدى صلاح جلال مدير فريق نادي النصر، غضبه من طاقم تحكيم مباراة شباب الأهلي والنصر مساء أمس، ووجه رسالة إلى حكم المباراة، قائلاً: «لا أعرف كيف سينام حكم المباراة الليلة، وإذا كان ضميره مرتاحاً، وللأسف لن يجدي احتجاجنا شيئاً، لأن اتحاد الكرة لن يعيد المباراة النهائية».

تحكيم

وأوضح: «احتسب الحكم ركلتي جزاء غير صحيحتين للنصر، وأنا هنا لا أتكلم عن نصف النهائي لأني لا أتذكره، ولكني أتكلم عن المباراة النهائية، وحرمنا من تتويج مجهود موسم كامل بلقب، لقد ظلمنا بشكل واضح، ولا أعرف ما الذي سيقوله المحللون عن المباراة، ولكن مما وصلني، الجميع يؤكد عدم صحة قراري ركلتي الجزاء».

احتجاج

وشهدت المباراة النهائية احتجاجا من دكة بدلاء النصر على قرارات الحكم عمار الجنيبي على ركلة الجزاء الأولى والثانية.

واعتبر النصراوية قرار الحكم قاسيا في احتساب ركلات غير واضحة في نهائي كبير مما كلفهم خسارة لقب كان في المتناول على حد قولهم خاصة بعد ادراك التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة وعودة الأمل.

كما دفع مدرب النصر رامون دياز ثمن اعتراضه على التحكيم غاليا حيث تم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه ليكمل تسيير المباراة من المدرجات.

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