كارتابيا يتألق أمام النصر بعد غياب 45 يوماً

المصدر: العين - البيان الرياضي

تغيب الأرجنتيني كارتابيا، عن فريقه شباب الأهلي لأكثر من شهر ونصف بسبب الإصابة، وظهر مع «فرسان دبي» مساء أمس، أمام النصر في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وسجل هدفي فريقه من ركلتي جزاء ليفوز شباب الأهلي 2 - 1.

والطريف أن آخر مباراة شارك فيها كارتابيا قبل الإصابة، كانت أمام النصر في نهائي كأس الخليج العربي، وتمكن من المساهمة في فوز فريقه بكأس المحترفين، ثم غاب بعدها عن إكمال المشوار مع فريقه في دوري الخليج العربي. كما غاب كارتابيا عن المشاركة مع شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، وكان غيابه مؤثراً بشكل كبير على الفريق ليودع البطولة من المجموعة الأولى.

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