شداد: حضور النهائي يعكس عمق العلاقة بين الإمارات والسودان

المصدر: العين - البيان الرياضي

أعرب كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني، عن سعادته بحضور نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بين فريقي شباب الأهلي والنصر، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وقال مزاحاً: النصر قريب إلى نفوس قلوب السودانيين، ولكن هذا لا يعني تشجيع النصر وحده، وقال: حضورنا في النهائي يعكس عمق العلاقات القوية التي تربط بين الشعبين الإماراتي والسوداني. وعن الفريق الذي شجعه بالأمس، قال رئيس الاتحاد السوداني: كنت محايداً، وجئت إلى العين، للاستمتاع بكرة قدم جميلة، وكنت أثق في قدرة الفريقين على تقديمها.

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