شداد: حضور النهائي يعكس عمق العلاقة بين الإمارات والسودان

المصدر:
  • العين - البيان الرياضي
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أعرب كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني، عن سعادته بحضور نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بين فريقي شباب الأهلي والنصر، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وقال مزاحاً: النصر قريب إلى نفوس قلوب السودانيين، ولكن هذا لا يعني تشجيع النصر وحده، وقال: حضورنا في النهائي يعكس عمق العلاقات القوية التي تربط بين الشعبين الإماراتي والسوداني. وعن الفريق الذي شجعه بالأمس، قال رئيس الاتحاد السوداني: كنت محايداً، وجئت إلى العين، للاستمتاع بكرة قدم جميلة، وكنت أثق في قدرة الفريقين على تقديمها.

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