عبد الملك: اللقب ذهب لمن يستحق

المصدر: العين - عدنان الغربي- إيهاب زهدي

أعرب إبراهيم عبد الملك عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي نائب رئيس شركة شباب الأهلي للكرة، عن سعادته بتتويج «فرسان دبي» بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد الفوز على النصر في المباراة النهائية، على ملعب استاد هزاع بن زايد.

وقال: «جاءت المباراة الأخيرة في الموسم، لتكون مسك الختام، وقدم خلالها الفريقان مستوى فنياً راقياً كانت تترقبه الساحة الرياضية، وحصل على اللقب الفريق الذي يستحقه لما بذله من جهد ومثابرة.

وأضاف: كنا نتطلع إلى تحقيق درع دوري الخليج العربي، ولكننا تعثرنا في البداية، وقمنا بتصحيح المسار بالتعاقد مع المدرب الوطني مهدي علي، وصعدنا من المركز الثامن إلى المركز الثالث في نهاية المسابقة.

وأكمل: كما حققنا كأس السوبر وكأس الخليج العربي، ونحن راضون كل الرضا عن الفريق، خصوصاً بعد استلام مهدي تدريب شباب الأهلي في ديسمبر الماضي، وعقد مهدي علي ممتد معنا حتى نهاية الموسم المقبل، وهو مستمر مع الفريق، بعدما أثبت قدرات على إدارة دفة الأمور الفنية، واللاعبون متفاهمون معه ويعتبرونه أباً روحياً، والنادي مستمر في تحقيق طموحاته مع المدرب القدير مهدي علي.

سعادة

وبارك حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي، لقيادة النادي الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: «أنا سعيد بما حققته مع الفريق في موسمي الأول، وأنا سعيد بدعم أيضاً إدارة النادي والمدرب مهدي علي، وبالدعم الذي ألقاه من الجماهير».

وأضاف مدافع شباب الأهلي المتألق: حققنا 3 بطولات هذا الموسم، وهي أبلغ رد على من تحدث عن أعمار مدافعي الكبيرة، ورفضت متابعة ركلة الجزاء الثانية التي سددها كارتابيا، وقال لي الحارس ماجد ناصر، لا تخاف، سيسجلها.

وقال ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، إن سعادتنا بتحقيق كأس الخليج العربي، تكمن في إسعاد جماهير الفريق باللقب الثالث والغالي، وشكر الجماهير على دعمهم لنا. وأضاف حارس فرسان دبي: الكؤوس العشر عندي في خزينة النادي، ولا استمع لمن يتحدث عن عدم صحة ركلتي الجزاء، والآن أصبحنا «الملك» رسمياً.

وأضاف: كنا نتمنى تحقيق رباعية هذا الموسم، ولكن تعثرنا في بداية دوري الخليج العربي، أثر على نتائجنا، ورغم أننا كنا الأفضل حصداً للنقاط في الدور الثاني، إلا أننا حققنا المركز الثالث، ونحن راضون عما حققناه هذا الموسم.

قيادة

وهنأ ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي، قيادة النادي باللقب الثالث والغالي والأهم، وقال: فخور بالتواجد مع هذه المجموعة من اللاعبين، وعيوننا على كل البطولات.

وأضاف: كنا نطمح للفوز بالدوري، ولكننا تعثرنا في بداية المسابقة، والحمد لله أننا أنهينا الموسم بالمركز الثالث، وبتحقيق ثلاثية مهمة. وأكمل ماجد حسن: ليس المهم عندنا من يلعب، والكل متساو، والمهم أن نحقق البطولات والألقاب، وعندما سجل النصر هدف التعادل تذكرت نهائي 2015، وكنا نستحق الفوز، والاحتفال باللقب.

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