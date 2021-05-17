25 حكماً يديرون دوري الخليج العربي والكأس

المصدر: دبي- العوضي النمر

استعرضت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها، مساء أول من أمس، برئاسة سالم علي الشامسي، وحضور محمد عمر نائب رئيس اللجنة تقريراً عن نشاط قضاة الملاعب خلال الموسم المنتهي، حيث أشار التقرير إلى قيام 25 حكماً بإدارة مباريات دوري الخليج العربي، ومباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من بينهم عدد من الكوادر الشابة، التي نالت الفرصة لأول مرة، إضافة إلى دورة إعداد حكام جدد للمستقبل، والمشاركات الخارجية للكوادر التحكيمية، وتنظيم العديد من دورات الصقل سواء للحكام أو تقنية الفيديو أو للمقيمين.

وناقشت لجنة الحكام تقريراً مفصلاً عن تقنية الفيديو، وتقرر رفع توصية إلى مجلس الإدارة بزيادة المكافأة المخصصة للحكام المكلفين بالعمل على تلك التقنية، تحفيزاً لهم ودعماً لجهودهم، خلال الفترة المقبلة، واستعرضت لجنة الحكام الاستعدادات للموسم الكروي المقبل، حيث تقرر مبدئياً أن يكون تجمع الحكام بداية من 25 أغسطس، مع مخاطبة رابطة المحترفين، لتزويد اللجنة بالمواعيد المقترحة لموسم الجديد لوضع خطة إعداد الحكام، بما يتواكب مع أهمية المسابقات.

وأرجأت لجنة الحكام تشكيل اللجان الجديدة المزمع تكوينها مثل لجنة لتعيينات الحكام، وأخرى لقطاع المراحل السنية وغيرهما إلى الاجتماع المقبل لحسن اختيار الكوادر الإدارية والفنية، التي ستنظم لتلك اللجان.

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