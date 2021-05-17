اتفاقية تعاون بين «فيفا الطبي» والاتحاد العراقي لكرة القدم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وقع مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، اتفاقية تعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، صباح أمس، بمقر المركز في دبي بحضور كل من: إياد بنيان محمد رئيس الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي، ويوسف حسين السهلاوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الإماراتي، وعلاء الدين الطاري الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الصحية والطبية «HMS دبي»، والدكتور مراد الغرايري المدير الطبي التنفيذي لمركز الفيفا الطبي المتميز دبي «HMS».

وقام الحضور بزيارة تفقدية للمركز، للاطلاع على الخدمات الطبية، التي يقدمها للرياضيين بصفة عامة، ولاعبي كرة القدم بصفة خاصة، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وحسب أحدث معايير «فيفا» والآسيوي لكرة القدم، ثم تم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الاتفاقية، ورحب في بدايته الدكتور علاء الدين الطاري، بالحضور نيابة عن سامي القمزي رئيس مركز فيفا الطبي.

وثمن يوسف حسين الاتفاقية، وأكد مباركة اتحاد الكرة الإماراتي لهذا التعاون، مشيداً بالحرص الكبير على توفير كل سبل الدعم للكرة العراقية في مختلف المجالات.

وأشاد إياد بنيان، بدعم الإمارات واتحاد الإمارات، للكرة العراقية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين الطرفين، واعتبر اتفاقية التعاون امتداداً للاتفاقية الأخيرة الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والعراقي منذ نحو الشهرين.

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