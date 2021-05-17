الأبيض ينتظر 13 لاعباً في معسكر دبي

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

ينتظر الأبيض انضمام 13 لاعباً من أندية شباب الأهلي والنصر والوحدة، بعد انتهاء مشاركة فرقهم في نهائي كأس رئيس الدولة والمباراة المؤجلة للوحدة، للانضمام إلى معسكر دبي، استعداداً لاستكمال التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستُقام في الدولة بنظام التجمع اعتباراً من الثالث من شهر يونيو المقبل.

ولليوم الثاني على التوالي أدى منتخبنا الوطني مرانه أمس بحضور 15 لاعباً فقط باستثناء اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من قبل الجهاز الفني من فريقي شباب الأهلي والنصر اللذين خاضا المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم أمس، وكذلك لاعبي الوحدة الذين لعبوا مباراتهم المؤجلة أمام الفجيرة في ختام منافسات دوري الخليج العربي، ويخضع هؤلاء اللاعبون للراحة اليوم وغداً، على أن يلتحق جميع لاعبي الأندية الثلاثة المختارين للأبيض بالمعسكر اعتباراً من الأربعاء المقبل، لتكتمل صفوف الفريق ويبدأ الاستعداد الجدي لاستكمال التصفيات الآسيوية.

ودية قوية

ويخوض منتخبنا خلال فترة المعسكر مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب الأردن 24 مايو، ستكون بمثابة بروفة أخيرة للجهاز الفني للاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل انطلاقة التصفيات، حيث سيلعب الأبيض أولى مبارياته أمام ماليزيا 3 يونيو، ويواجه تايلاند 7 منه وإندونيسيا 11 الشهر ذاته، فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات 15 يونيو.

وشهدت التدريبات خلال الأيام الماضية قيام المدرب فان مارفيك بالتحدث مع اللاعبين مؤكداً ثقته في قدراتهم وإمكاناتهم، وطالبهم بزيادة التركيز والجهد وحسن الاستعداد لتحقيق طموحات الجماهير بنيل إحدى بطاقات التأهل للمرحلة الثانية لتصفيات كاس العالم.

وركز الجهاز الفني خلال المران على تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً، استعداداً لمباراة الأردن الودية المقبلة، والمران على بعض الجمل التكتيكية التي يعدها المدرب من أجل أن يتعود اللاعبون على هذه الجمل وبالتالي يحسنون تنفيذها خلال المباريات المقبلة التي تعول عليها الجماهير كثيراً من أجل زيادة فرص التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

وصول النشامى

في السياق، أعلن مدرب منتخب الأردن البلجيكي فيتال بوركلمانز قائمة ضمت 30 لاعباً استعداداً لمعسكر دبي الذي ينطلق الأربعاء المقبل قبل التوجه إلى الكويت لاستكمال التصفيات الآسيوية، ويخوض منتخب الأردن تدريبات يومية بحضور اللاعبين المحترفين، وأكد مدير المنتخب أسامة طلال أن وفد «النشامى» في دبي سيضم 25 لاعباً في انتظار التحاق لاعبي الفيصلي والسلط.

ويجري منتخب الأردن تدريبات يومية بحضور اللاعبين المحترفين الذين تحرروا من التزاماتهم مع أنديتهم، بانتظار التحاق اللاعبين المحليين تباعاً مع اختتام الجولة السادسة من دوري المحترفين قبل التوجه إلى دبي الأربعاء المقبل.

وأكد مدير المنتخب أسامة طلال أن وفد «النشامى» في دبي سيضم 25 لاعباً في انتظار التحاق لاعبي الفيصلي والسلط بعد انتهاء مشاركتهم في كأس الاتحاد الآسيوي 27 الجاري، وأضاف: الفريق سيخوض في دبي مباراتين وديتين أمام الإمارات في 24 مايو وأمام فيتنام في 31 منه.

ثم يغادر منتخب الأردن إلى الكويت في الأول من يونيو المقبل، تأهباً لاستكمال التصفيات المزدوجة بلقاء نيبال وأصحاب الأرض وأستراليا في 7 و11 و15 توالياً، قبل أن يتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء منتخب جنوب السودان في 21 منه ضمن الدور التمهيدي من كأس العرب 2021 التي تستضيفها الدوحة نهاية العام الحالي.

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