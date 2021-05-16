راشد بن حميد: نجاح الموسم ثمرة تكاتف وعمل من الجميع

المصدر: دبي- البيان الرياضي

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، شباب الأهلي لفوزه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وللنصر وصوله إلى المباراة النهائية، وتمنى له لتوفيق مستقبلاً، وقال: "تشرفنا بالتواجد في نهائي الكأس الغالية، ونبارك لشباب الأهلي فوزه بالبطولة، ونتمنى التوفيق للنصر في المستقبل".

وعن وجود اعتراضات من النصر على طاقم تحكيم المباراة النهائية، أكد سموه ثقة اتحاد الكرة في التحكيم، وقال: "أنا شخصياً راض على أداء حكام المباراة، وتم باحترافية وشفافية، ولدينا أفضل تقنية فيديو، وهناك عوامل عديدة دفعتنا لإعادة التفكير في الحكم الأجنبي، وأهمها الاستعانة به سيؤثر على الثقة القارية والدولية في التحكيم الإماراتي، ولذا قررنا لعمل على تطوير منظومة التحكيم بداية من الموسم المقبل".

وأثنى سموه على النجاح الفني والتنظيمي لبطولات الموسم الحالي، وقال: "نجاح موسم 2020-2021، نتيجة تكاتف جهود اتحاد الكرة، والجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا، والتزام الجميع ببروتوكول مواجهة هذه الجائحة".

وأضاف: "نحن مستمرون في تنظيم الأحداث الرياضية والمباريات، وسعداء بما نراه من زيادة وعي المجتمع، وبما تمتلكه دولة الإمارات من بنية تحتية رائعة، وقادرة على استضافة البطولات الرياضية، وإنجاحها".

وأعرب الشيخ راشد بن حميد، عن سعادته لعودة الجماهير إلى المدرجات في نهائي الكأس الغالية، مشيداً بالتزام جمهور الناديين بالتعليمات الموضوعة من قبل الاتحاد، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، ليكون مقدمة للسماح بحضور الجماهير بصورة مستمرة مستقبلاً في مباريات منتخبنا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023 في يونيو المقبل بدبي.

واختتم قائلاً: "بدعم القيادة والجهات المعنية، حصلنا على موافقة بدخول الجمهور، وأجرى بروتوكول ورأينا نتائج طيبة، وهذا ما سنستمر عليه في تصفيات آسيا، ومع الوقت سنرى تحسينات على الحضور الجماهيري للمباريات".

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