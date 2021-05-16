أبو الشوارب: التحكيم ذبح النصر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عن غضبه من خسارة فريقه، وحمل طاقم التحكيم مسؤولية خسارة فريقه لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: "النصر أخرج من البطولة، ولم يخسرها، واسألوا حكم المباراة وحتى في الأربعة كروت السابقة في الدور قبل النهائي، ليغيب عنا أربعة لاعبين أساسيين في النهائي".

وأوضح: "قولوا لا نريد النصر أن يفوز ببطولة، والفريق بذل مجهود، ويذبح اللاعبين عمرهم في الملعب، والذي حصل اليوم، ظلم تحكيمي واضح، وضيعوا مجهود النادي، وأعطوا اللاعبين كروت غير مستحقة في قبل النهائي، واحتسب ركلتي جزاء غير صحيحتين في النهائي".

وأضاف: "ما الذي يمكن أن نتخذ من إجراءات بعدما تعرضنا لظلم في مباراتي قبل النهائي والنهائي، وهل سيعيد لنا اتحاد الكرة المباراة، وبعد تصريحي ستكون هناك غرامة ضدي، واسألوا الحكام الذين أعطوا لاعبينا كروت في قبل النهائي".

وأختتم: "راضون عن أداء النصر، والفريق كان ندا قوياً لشباب الأهلي، لولا الظلم التحكيمي".

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