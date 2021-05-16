شداد: حضور نهائي الكأس يعكس عمق العلاقة بين الإمارات والسودان

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، عن سعادته بحضور نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بين فريقي شباب الأهلي والنصر، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وقال مزاحاً: "النصر قريب إلى نفوس وقلوب السودانيين، ولكن هذا لا يعني تشجيع النصر وحده، وقال: "حضورنا في النهائي يعكس عمق العلاقات القوية التي تربط بين الشعبين الإماراتي والسوداني".

وعن الفريق الذي سيقوم بتشجيعه اليوم، قال شداد: "أنا محايد الليلة، وجئت إلى العين، للاستمتاع بكرة قدم جميلة، أثق في قدرة الفريقين على تقديمها".

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