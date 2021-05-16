شرطة أبوظبي جاهزة لتأمين نهائي الكأس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكملت اللجنة الأمنية في شرطة أبوظبي المعنية بمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020 - 2021 بين فريقي شباب الأهلي والنصر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين مساء اليوم استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين مؤكدة جهوزية الفرق الأمنية والشرطية، المكلفة تأمين فعاليات البطولة، والخطط التفصيلية لسلامة اللاعبين وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد وتشمل إظهار حالة الحصول على تطعيم «كوفيد - 19»، وحرف E عبر تطبيق الحصن، وإجراء الفحص الحراري على الحضور، وارتداء الكمامات طوال الوقت وإبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR) مدة لا تتجاوز الـ48 ساعة من تاريخ المباراة والحرص على التباعد الجسدي وعدم مغادرة المقاعد إلا للضرورة موضحة أنه يمنع دخول من هم دون الـ16 عاماً الاستاد حرصاً على سلامتهم وأمنهم.

وأكدت التشجيع الحضاري بما يتناسب مع هذه البطولة الغالية والتقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور، واتباع إرشادات عناصر المرور حرصاً على سلامتهم وسهولة وصولهم إلى المباراة والتعاون مع عناصر الشرطة والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور والإجراءات المرورية المنظمة لحركة السير والمرور، بالطرق والمداخل المؤدية إلى استاد هزاع بن زايد.

وأوضحت أن فرق الشرطة تعمل في تكامل لتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مسارات الجمهور قبل وبعد المباريات، وتوفير خدمات الإسعاف، والدفاع المدني، والرعاية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم بمساعدتهم على الدخول إلى مدرجات الملعب لمشاهدة المباراة على نحو يجسد جهود شرطة أبوظبي الإنسانية.

وتشارك في تأمين البطولة فرق من مديريتي شرطة العين والمرور والدوريات، وهيئة الدفاع المدني وإدارة المهام الخاصة وإدارة التفتيش الأمني k9 وطيران شرطة أبوظبي وإدارتي الشرطة المجتمعية والدوريات الخاصة ومراكز القيادة والتحكم ومسرح الجريمة وعناصر كلنا شرطة، بجهود العمل الجماعي من أجل إسعاد الجماهير وتسهيل دخولهم الملاعب وتعزيز أمنهم وسلامتهم.

ودعت شرطة أبوظبي الجماهير إلى عدم التردد في طلب مساعدة عناصر الشرطة، عند الحاجة، والتعاون معهم ضمن نطاق المسؤولية المجتمعية والعمل بروح الفريق الواحد.

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