راشد عبدالله: فخورن باستقبال الحدث الرياضي الكبير في ختام الموسم

المصدر: العين- طلحة عبدالله -تصوير سيف الكعبي

اعرب راشد عبدالله علي المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار والشئون التجارية، عن سعادتهم وفخرهم لاستقبال استاد هزاع بن زايد، نهائي أغلى الكؤوس، والذي يجمع بين الفريقين الكبيرين النصر وشباب الأهلي مساء اليوم الأحد، مؤكدا جاهزية فخر الملاعب الإماراتية لاستقبال الحدث الغالي على القلوب، كونه الاستاد الحاصل على جائزة أفضل ملاعب العالم في وقت سابق من عام 2014 من ناحية الأمن والسلامة والتصميم، وسبق أن استقبل عدد من الفعاليات العالمية والقارية مثل كأس العالم للأندية 2018، ونهائيات أمم آسيا 2019، فضلا عن استقبال السوبر المصري ومباريات ودية أخرى جمعت أندية عالمية كبيرة.

ترحيب

ورحب عبدالله بجماهير النصر، وشباب الأهلي متمنياً للفريق التوفيق، معربا عن سعادته باستقبال الجمهور من جديد بعد فترة طويلة وإن كان بنسبة 30% بسبب الجائحة، وعبر عن تمنياته بأن يخرج تنظيم النهائي الكبير على النحو الذي يليق به وبإستاد هزاع بن زايد، وقال: لن يكون هناك خاسر في هذا اللقاء الكبير فالكل فائز لأنه سيتشرف بمقابلة راعي الحدث، ومن خلال منبر (صحيفة البيان) أناشد جمهور الفريقين بضرورة الالتزام والتعاون الكامل باتباع الإجراءات والبرتوكولات الصحية.

احترازات

وأضاف: بعد صدور قرار استضافة استاد هزاع بن زايد للنهائي، عقدنا كإدارة للاستاد اجتماعات تنسيقية مع شرطة أبوظبي لمناقشة واستعراض الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في النهائي، وتم توجيه اللجان وفرق العمل بالتركيز على متابعة هذا الأمر على نحو دقيق يوم المباراة، ونحن في شركة نادي العين للاستثمار وإدارة الاستاد سنبذل قصارى جهدنا في التنظيم وتطبيق الإجراءات وتوفير كل المرافق التابعة للإستاد، ولدينا فريق عمل عيناوي متطوعون يضطلعون بجوانب عدة مثل تنظيم الدخول والخروج وحشد الجماهير وبإذن الله سيكون الحدث بمثابة هدية في ختام الموسم الرياضي .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز