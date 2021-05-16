راشد بن حميد يحث حكام نهائي الكأس على الأداء المتميز

المصدر: دبي - العوضي النمر

أجرى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة الإماراتي اتصالاً هاتفياً بالحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي الذي يدير نهائي كأس رئيس الدولة، والذي يقام مساء اليوم بين شاب الأهلي والنصر على ملعب هزاع بن زايد في العين، وقال رئيس اتحاد الكرة لطاقم التحكيم إن "ثقتنا فيكم كبيرة في تقديم مستوى طيب ومتميز يعكس الأداء الطيب لكوادرنا التحكمية على مدار الموسم الكروي."

وتمنى رئيس اتحاد الكرة التوفيق لطاقم التحكيم في إدارة المباراة، وتقديم مستوى متميز يتواكب مع أهمية المناسبة.

فيما عقدت لجنة الحكام اجتماعا مع طاقم التحكيم في فندق إقامتهم بمدينة العين لدعم مهمتهم ورفع معنوياتهم قبل لقاء القمة المصيري مساء اليوم، ووعد طاقم التحكيم بتقديم أداء طيب يكون مسك الختام لموسم كروي ناجح.

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