35 كاميرا و7 قنوات تليفزيونية تنقل نهائي كأس رئيس الدولة اليوم

المصدر: وام

تشهد مباراة النصر وشباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة 2020-2021، اليوم، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، أكبر تغطية تلفزيونية في تاريخ نقل مباريات كرة القدم بالإمارات.

وسيتم نقل المباراة عبر 35 كاميرا تم توزيعها على كل جوانب استاد هزاع بن زايد، لتغطي كل جزء من الملعب من الداخل والخارج، إضافة إلى كاميرتي "درون" لنقل كل الأجواء الداخلية والخارجية من الاستاد، والكاميرا "العنكبوتية" التي تتوسط الملعب، ليكون العدد الأكبر من الكاميرات المستخدمة في نقل أي مباراة أقيمت على أرض الإمارات حتى الآن.

ومع أهمية المباراة التي تمثل نهاية الموسم الكروي، ستُنقل المباراة عبر 7 قنوات خليجية وعربية مختلفة، طلبت أن تنقل اللقاء مع قنوات الدولة، وهو أيضاً العدد الأكبر في بث مباريات كأس رئيس الدولة حتى الآن.

ويمثل هذا العدد الكبير من الكاميرات نقلة تلفزيونية جديدة في بث مباريات كرة القدم، ويعكس أهمية اللقاء وما يحمله من اسم غال على كل إماراتي، وإذا ما أضيف إلى هذا العدد الكبير من الكاميرات الناقلة للمباراة الكاميرات الخاصة باستوديوهات التحليل والبرامج المصاحبة للمباراة سواء قبلها أو بعد نهايتها، سيشكل هذا أكبر عدد للكاميرات في تاريخ كرة القدم الإماراتية، بل والكرة العربية ككل، ليكون هذا النهائي هو أفضل ختام للموسم الكروي.

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