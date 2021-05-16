نسخة جديدة من الكأس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يتنافس شباب الأهلي والنصر الليلة، على الفوز بالنسخة الجديدة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وصنعت الكأس الجديدة من الفضة الخالصة التي تمثل الجزء الرئيسي ومطلية بالذهب عيار 24، ومن قبل شركة «جرانيت ماكدونالدز» في لندن، ويبلغ طولها 60 سم، ووزنها 9250 جراماً.

والجزء الأخير من الكأس، عبارة عن شعار دولة الإمارات، ويحتوي الجزء العلوي على ثماني لوحات زجاجية بالألوان الأربعة لعلم دولة الإمارات.

كما أنها تتضمن أشكالاً لأبرز المعالم في الدولة، وهي مسجد الشيخ زايد وقصر الإمارات وبرج خليفة ومتحف اللوفر أبوظبي، وحواف زجاجية تشير إلى علم دولة الإمارات.

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