استطلاع «البيان»: 52.5 % يرشحون «فرسان دبي» لحسم الكأس الغالية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رشح 52.5 % من المشاركين في الاستطلاع الأسبوعي لـ«البيان الرياضي»، شباب الأهلي للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، عندما يلتقي على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين مساء اليوم، مقابل 47.5 %، حصل عليها منافسه النصر، وذلك بعدما حصل «فرسان دبي» على نسبة 51 % من ترشيحات المشاركين في الاستطلاع على موقع «البيان»، و54 % من المشاركين بالتصويت عبر حساب «البيان الرياضي» في «تويتر»، فيما حصل «العميد»، على 49 %، على موقع «البيان»، و46 %، على «تويتر».

وقال المدرب الوطني محمد القامة، إن الترشيحات تبقى توقعات وأمنيات بعض الجماهير، وتخضع عادة لمستوى ونتائج الفريقين قبل لقاء «ديربي دبي»، ولكن على أرض الواقع، يختلف الوضع، لأن مواجهات النصر وشباب الأهلي السابقة، وطوال تاريخ الكرة الإماراتية، لا تخضع لأي معايير مسبقة، إضافة إلى ذلك، أن اللقاء بينهما الليلة سيكون في نهائي كأس غالية، ومواجهات الكأس دائماً لا تخضع للتوقعات، والمفاجآت فيها واردة بنسب كبيرة.

وأوضح أن شباب الأهلي والنصر، من الفرق الكبيرة في الكرة الإماراتية، وتمتلك تاريخاً كبيراً، ولديها الطموح والرغبة الدائمة في المنافسة على البطولات، وفي هذا الموسم، نجح شباب الأهلي في حصد بطولتي كأس سوبر الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، ولديه الحافز القوي لتحقيق الثلاثية بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في حين، يسعى النصر لتحقيق لقب أول طال انتظاره، ورد خسارته لنهائي كأس المحترفين من شباب الأهلي، إلى جانب أن البطولة تتوافق مع مرور 50 سنة على تأسيس الدولة، وهو ما يزيد من قيمتها المعنوية والتاريخية، وكلها حوافز تزيد من رغبة اللاعبين في الفوز باللقب.

ذكريات

وتحدث القامة عن ذكرياته في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى إنه شارك في النسخة الأولى من البطولة، عندما توج شباب الأهلي باللقب على حساب النصر موسم 1974 - 1975، ولكنه لم يشارك لاعباً، بل مساعداً للمدرب ميلان، موضحاً أنه اعتزل مبكراً في سن العشرين تقريباً بسبب إصابة في الكاحل، وعمل بعدها مساعداً للمدرب التشيكي.

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