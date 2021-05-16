عودة الجماهير للمرة الأولى بعد غياب 428 يوماً

المصدر: دبي- عدنان الغربي

تسجل الجماهير عودتها إلى المدرجات، مساء اليوم، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد غياب عن ملاعبنا استمر طيلة 428 يوماً بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وسمحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ولجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، السماح للجماهير بحضور النهائي بنسبة 30% من سعة الاستاد مع ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وغيرها من أساليب الوقاية من فيروس كورونا.

ويجب التزام المشجعين الحاصلين على لقاح «كوفيد 19» بإبراز نتيجة فحص «كوفيد 19» السلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد إقامة المباراة وأن يكون حرف E ظاهراً في تطبيق الحصن الخاص بهم.

حرص

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اتحاد الإمارات لكرة القدم على دعم جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، ومنح الفرصة للجماهير من أجل الاستمتاع بحضور نهائي أغلى البطولات الكروية.

وأكد سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات أن عودة الجماهير إلى ملاعب الإمارات مفاجأة سارة لهم، موجهاً الشكر إلى الجهات المعنية على حسن التجاوب والتفاعل مع مبادرة اتحاد الإمارات لكرة القدم، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات والإجراءات الصحية المطلوبة في الملعب مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي. وأوضح المنصوري أن عودة الجماهير في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بشارة خير إلى جميع جماهير الكرة الإماراتية في الموسم المقبل.

من جهة أخرى، أعلن نادي النصر أمس عن طرح تذاكر المباراة لجماهيره ووضع 3 شروط للحصول عليها، أولاً إبراز نتيجة الفحص السلبية لفيروس كورونا لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ المباراة، ومنع دخول من هم دون 16 عاماً، وإظهار حالة «حاصل على التطعيم كوفيد 19» عبر تطبيق الحصن أو الحاصل على النجمة من التجارب السريرية.

كما اعتمد شباب الأهلي الإجراءات والشروط نفسها في عملية توزيع التذاكر التي طرحها في متجره أمس بقلعة فرسان دبي.

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