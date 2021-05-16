راشد بن حميد: كرة الإمارات محظوظة بدعم القيادة الرشيدة

المصدر: العين - البيان الرياضي

ثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام، ولكرة القدم بوجه خاص، وأكد أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لها أهمية كبيرة لدى اتحاد الكرة والجمهور والفرق، قائلاً: نحن على ثقة من أن نهائي هذا الموسم الذي يقام في عام الخمسين سيكون رائعاً لوجود نخبة من اللاعبين المميزين الموهوبين في فريقي شباب الأهلي والنصر العريقين، وكذلك لوجود مدربين طموحين يسعيان لتحقيق مزيد من النجاحات في ميادين اللعبة الشعبية.

مفاجآت

وقال بمناسبة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم الذي سيجمع بين شباب الأهلي والنصر في ستاد هزاع بن زايد اليوم: إن المباراة ستقام في إطار مهرجان حافل بالمفاجآت السارة لجمهور الإمارات، والمهرجان سيكون رسالة إماراتية إلى العالم للتعبير عن الوفاء والولاء للقائد، مؤكداً أن البطولة الغالية التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة هي أفضل ختام للموسم الحالي،،والبطولة الغالية التي سنختتم بها الموسم اليوم ستكون مشاهدها خالدة في ذاكرة كل من سيحضرها أو يتابعها عبر شاشات التليفزيون، لما ستتضمنه من فقرات جديدة ومتنوعة،وهي هدية اتحاد الكرة لجمهور الإمارات.

ثقة

وأعرب الشيخ راشد بن حميد عن سعادته لعودة الجماهير إلى المدرجات في نهائي الكأس الغالية،مؤكداً ثقته في التزام جمهوري الناديين بالتعليمات الموضوعة من قبل الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الصحة للوصول بالمباراة وحفلها إلى بر الأمان، ليكون مقدمة للسماح بحضور الجماهير بصورة مستمرة مستقبلاً في مباريات منتخبنا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023 في شهر يونيو المقبل بدبي.

واختتم رئيس اتحاد الكرة تصريحه متمنياً التوفيق في المباراة للنصر وشباب الأهلي ولطاقم تحكيم المباراة، وقال: إن الفريقين بطلان تاريخيان.

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