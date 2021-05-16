عيسى يوسف: الديربي القديم لا يخضع للمنطق

المصدر: دبي - عدنان الغربي

رفض عيسى يوسف لاعب النصر السابق التوقعات التي تصب في مصلحة شباب الأهلي عندما يلتقي مع النصر في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الليلة، مؤكداً أن الديربي القديم لا يخضع للمنطق ويرفض كل التوقعات المسبقة ولا يعترف إلا بحقيقة الملعب، وقال: مواجهة النصر وشباب الأهلي عادة ما تكون بطابع خاصّ يغلب عليه الندية والمنافسة القوية، وكل منهما يرفض الخسارة أمام الآخر وخصوصاً في نهائي الكأس.

وأوضح أن النهائي سيكون لقاءً جميلاً بين فريقين عريقين يملكان لاعبين جيدين في مختلف المراكز ومدربين صاحبي خبرة، متوقعاً أن يغلب الجانب التكتيكي على المباراة خصوصاً في ظل الغيابات التي يفتقدها النصر، وأضاف: أعتقد أن مدرب النصر الأرجنتيني رامون دياز سيعتمد أسلوباً مختلفاً عن اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين في مباراة الدوري بحكم الغيابات وسينتظر اللحظة المناسبة لخطف الفوز، فيما سيحاول مهدي علي اللعب على نقاط ضعف النصر واستغلال هذه الغيابات بأفضل شكل ممكن لبسط سيطرته على أحداث المباراة.

وصرح لاعب النصر السابق الذي يملك أسرع هدف في تاريخ المسابقة أن الغيابات التي يفتقدها العميد لن تؤثر عليه رغم القيمة الفنية التي يشكلها هؤلاء اللاعبون، لأن مثل هذه المباريات تحكمها تفاصيل دقيقة والأداء الجماعي للفريق.

ثناء

وأثنى عيسى يوسف على أداء النصر طيلة الموسم الحالي، مؤكداً أنه يستحق مركزاً أفضل من الخامس في دوري الخليج العربي، وأن الكأس فرصة لإنقاذ موسمه ومكافأة جهود لاعبيه، وقال: بشكل عامّ ظهر النصر بمستوى مقبول وتعدد مشاركات الفريق وتواجده في قلب المنافسة في أكثر من بطولة تجعل مستواه يتراجع في بعض الفترات، لا ننكر أنه أضاع نقاطاً سهلة وفوّت على نفسه أكثر من فرصة للتقدم في جدول الترتيب، ولكن هذه أحكام الكرة ويجب أن يتعلم منها الدرس، ويتجنب الوقوع في الأخطاء القاتلة التي قد تتسبب في خسارته للكأس الليلة.

وأكد أن النصر قادر على تعويض الغيابات والاستعانة بخبرته لحسم اللقب، مشيراً إلى أن الترشيحات كانت تصب في مصلحة شباب الأهلي في نهائي 2015 ولكن العميد نجح في انتزاع اللقب.

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