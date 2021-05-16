محمد بن هزام: مباراة للمتعة والاحتفال

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

أكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، هو أفضل ختام لموسم 2020 - 2021، الذي كان واحداً من أفضل المواسم التي شهدتها كرة الإمارات بشهادة الجميع، وقال إن النهائي توافرت له أفضل الظروف والأسباب بوصول فريقي شباب الأهلي والنصر صاحبي أقدم وأشهر الديربيات، إلى المباراة النهائية على حساب بقية المنافسين، ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وجه بتنظيم احتفالية تتناسب مع أهمية البطولة الغالية على قلوب الجميع، باسمها الكبير ومكانتها الرفيعة، ليس فقط لتبقى في ذاكرة بطلها الذي سيتوج بكأسها، وإنما أيضاً للاحتفاء بالجمهور الذي سيعود مجدداً إلى مدرجات استاد هزاع بن زايد اليوم، من بعد غياب أكثر من عام، بسبب ظروف مواجهة وباء «كوفيد 19» مؤكداً أن قرار عودة الجمهور جاء في وقته ليكمل بهجة الاحتفال بالمناسبة الوطنية، ووعد الجمهور بأن يكون حفل الختام ممتعاً وعامراً بالفقرات المبتكرة وغير العادية.

وناشد ابن هزام الجمهور الذي سيحضر المباراة الالتزام بكل تعليمات البروتوكول الصحي حتى تكتمل كل أسباب الاستمتاع بالمناسبة التاريخية، وحتى تستمر التجربة في تصفيات آسيا المقبلة ودعم «الأبيض» في مبارياته المصيرية المقبلة، ودعا جمهور الناديين للتفاعل مع الحدث والاستمتاع بفقرات حفل الختام.

واختتم تصريحه بتوجيه الشكر لكل الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد والرعاة الذي ساهموا في نجاح الموسم ، كما شكر فريق العمل الذي عمل على مدار الساعة لتوفير كل أسباب نجاح مهرجان ختام الموسم.

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