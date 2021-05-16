دياز: كرة القدم تمنحك فرصة للثأر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، عن سعادته بوجوده وفريقه في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «عملنا على جميع النواحي التكتيكية وغيرها، والمباراة بالنسبة لنا تتويج لمجهود موسم كامل، ونتمنى ظهورها بالمستوى، الذي يسعد جماهير الكرة، والنصر جاهز لتقديم مباراة جيدة، ونتمنى تحقيق اللقب، مضيفاً: الجميل في كرة القدم أنها تعطيك فرصة للثأر».

وتحدث دياز عن نهائي الفريقين على كأس الخليج العربي، والمواجهة الأخيرة بينهما في دوري الخليج العربي، قائلاً: «التركيز العالي، وأخذ المبادرة، والثقة الكاملة في المجموعة المشاركة، وبقدرتها في الظهور على أفضل وجه، من الأمور التي نركز عليها لخوض هذا النهائي المهم، وبالنسبة للنهائي الأول، الطرد أثر علينا، ومع هذا ظهرنا بمستوى جيد، ولاحت لنا الفرصة لحسم اللقب بركلات الترجيح، ولكننا لم نوفق، وفي لقائنا الأخير بالدوري، اضطررنا إلى منح قلبي الدفاع راحة، خوفاً من الحصول على إنذارات إضافية، ويتم إيقافهما عن نهائي الكأس».

وأضاف: «أما نهائي الكأس الغالية فمختلف هذه المرة، لأن التركيز سيكون أعلى رغم النقص العددي بسبب الغيابات، كما أن نهائي الكأس الغالية، سيكون أجمل بوجود الجماهير، لأنه اللاعب رقم 12، وهو أمر مهم لنا كوننا فريقاً، وسيزيد من دوافع وحوافز اللاعبين، ونحن جهزنا اللاعبين فنياً لمعرفة الأدوار المطلوبة منهم، وغياب عدد من العناصر الأساسية، يمنح مجموعة من الشباب الفرصة للمشاركة، وبالتأكيد سيجدون الدعم والمساندة من زملائهم اللاعبين الأكثر خبرة خلال اللقاء».

تكتيك

وعن ضرورة العمل النفسي مع اللاعبين لمواجهة تفوق شباب الأهلي في المواجهات، التي جمعت الفريقين هذا الموسم، وعما يتم تحضيره للمستقبل، قال دياز: «الجميل في كرة القدم أنها تعطيك الفرصة لأخذ الثأر، وأعددنا الفريق لأخذ المبادرة، والسعي للفوز وأخذ الثأر من فريق حقق عليه الفوز في مباراتين، وعقدنا دورة من الاجتماعات مع الإدارة، لبناء فريق قوي ونفس طويل للمنافسة على الألقاب، والهدف الأكبر السعي لتحقيق الفوز بدرع الدوري، والغائب منذ سنوات طويلة عن الفريق».

واختتم المدرب: «الاستقرار مهم، وعقدي مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، والنصر يستحق هذه الكأس الغالية، واللاعبون سيكونون جاهزين لتقديم أفضل ما لديهم، وإنهاء الموسم بشكل قوي، وببطولة مهمة».

ثقة

من ناحيته، أكد مهدي عبيد لاعب وسط النصر أن تجديد ثقة إدارة النصر باللاعبين الأجانب، قبل خوض نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام شباب الأهلي، يزيد من ثقة اللاعبين، ويدفعهم للأداء بشكل أقوى في النهائي.

وقال: «النهائي يمثل لنا الكثير من الأمور الهامة، والفوز به وبالكأس الغالية، يعطينا دفعة مهمة للموسم المقبل، ونتمنى الظهور بالمستوى الجيد، وتحقيق لقب مهم في ختام مشوارنا في الموسم الجاري».

وأضاف: «الوصول إلى المباراة النهائية حدث مهم، ويبذل اللاعبون الكثير من الجهد للوصول إليها، ونحن كوننا لاعبين علينا فرض أسلوبنا، والتركيز طوال زمن اللقاء، والحرص على تقديم أفضل ما لدينا والسعي بكل قوة لتحقيق اللقب».

واختتم قائلاً: «سعيد بوجودي مع النصر، ولا أخفي رغبتي في الاستمرار مع الفريق، والمهم في أي ناد عامل الاستقرار، والتطور كمنظومة، والإعلان عن بقائنا قبل النهائي، سيكون له عامل إيجابي مهم على أدائنا داخل الملعب».

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