الوحدة سابع دوري الخليج العربي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أنهى فريق الوحدة مشواره في دوري الخليج العربي في المركز السابع برصيد 40 نقطة وذلك بعد فوزه الصريح خارج الديار على مضيفه الفجيرة بنتيجة 4-1 خلال المباراة المؤجلة من الجولة 24 من دوري الخليج العربي بسبب مشاركة الوحدة ضمن مجموعات البطولة الاسيوية والتي أقيمت في الهند .

وأحرز رباعية العنابي كل من تيم ماتافز هدفين وهدف لكل من خليل إبراهيم وجيانلوكا منيز في الدقائق 13،12 ،40 ،49 وأحرز يتيمة الفجيرة علي عيد في الدقيقة 59 ، وأكمل الفجيرة المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد اللاعب بلال يوسف في الدقيقة 90 ليتجمد رصيد الخاسر عند 15 نقطة وتأكد هبوطه برفقة حتا الى دوري الهواة .

ونصب إسماعيل مطر نفسه نجماً للمباراة بعد مساهمته في صناعة أكثر من هدف ليكون اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في دورينا هذا الموسم.

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