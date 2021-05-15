لاعبون ارتدوا قميص الفريقين.. لمن تخفق قلوبهم في نهائي كأس رئيس الدولة ؟

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ارتدى العديد من اللاعبين قميص فريقي النصر وشباب الأهلي منذ تأسيس الناديين ولكن بقيت قلوبهم تخفق لفريق واحد ولون واحد من دون غيره، وبالرغم من محاولة بعضهم إخفاء اسم النادي الذي سيشجعونه في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة غداً إلا أن بعضهم الآخر اعترف بتشجيعه الفريق الأمّ الذي نشأوا به.

ومن بين هؤلاء حارس المرمى عبدالله موسى الذي لعب مدة 6 سنوات في نادي النصر ولكنه بدأ مسيرته الرياضية في شباب الأهلي منذ أن كان عمره 8 سنوات حتى بلغ 26 عاماً قبل أن ينتقل للعميد في زمن الاحتراف وظل قلبه يخفق للون الأحمر.

وقال عبدالله موسى لـ«البيان» إنه يتمنى التوفيق للفريقين والفوز للأجدر ولكنه لم يخفِ مساندته وميوله لشباب الأهلي في نهائي الكأس، فيما أعلن علي عباس الذي لعب بدوره للفريقين صراحة عشقه للنصر وقال إنه يتمنى أن تسطع دبي باللون الأزرق غداً، مشيراً إلى أنه يعترف بالجميل لشباب الأهلي الذي لعب له مدة 3 سنوات من 2007 إلى 2010 ولكن قلبه لا يزال يخفق للنصر لأنه ترعرع بين أحضانه وتعلم به كرة القدم أول مرة.

دعم

أما بدر ياقوت الذي لعب في النصر مدة 6 سنوات فلم ينسَ حبه الأول لشباب الأهلي وهو الفريق الذي نشأ به وتكون به سنوات طويلة قبل أن يرتدي قميص العميد وقال إنه في مقدمة الداعمين لشباب الأهلي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة غداً، فيما قال عامر مبارك: لو كان الكأس قابلاً للقسمة على اثنين، لتمنيت اقتسامه بين الفريقين بالتساوي، لدي ذكريات جميلة في قلعة العميد التي تعلمت بها أصول كرة القدم وبفضل النصر لعبت في المنتخب الوطني ثم انتقلت لشباب الأهلي وأحمل به كذلك العديد من الذكريات الجميلة والأصدقاء، أتمنى التوفيق للفريقين ولكن المهمة صعبة بالنسبة للنصر في ظل الغيابات المؤثرة في صفوفه.

واعترف سالم خميس بأن قلبه يميل أكثر لشباب الأهلي بحكم أنه فريقه الأم الذي بدأ به مسيرته الكروية منذ أن كان عمره 10 سنوات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لن يحزن في حال كسب النصر اللقب لأنه يحتل بدوره مكانة كبيرة في قلبه نظير المواسم الثلاثة التي قضاها به والعلاقة الطيبة التي تربطه بجماهيره.

وتمنى حميد عبدالله الذي لعب في صفوف النصر سنوات طويلة قبل الانتقال لشباب الأهلي في 2014 الفوز للعميد لإنقاذ موسمه بحكم أن الفرسان فاز بكأس الخليج العربي وكأس السوبر في الموسم الحالي.

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