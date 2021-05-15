رحيل الثلاثي الأجنبي في كلباء واستمرار ملابا

المصدر: كلباء – محمد فضل

أنهت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء عقود الثنائي البرازيلي واندرسون ومواطنه رومولو عقب نهاية مباريات دوري الخليج العربي قبل أسبوع.

وستقوم الشركة بإجراء مفاوضات مكثفة في الفترة المقبلة من أجل تدعيم صفوف النمور بلاعبين جدد ليحلوا مكان المغادرين .

وعلى ذات الصعيد فقد انتهت إعارة اللاعب السويسري ديفيد مارياني القادم من شباب الأهلي مع بداية الموسم الأخير وتنظر إدارة كلباء إمكانية تجديد إعارة اللاعب من عدمها خلال الموسم المقبل أو البحث عن لاعب بديل.

وبرحيل المحترفين الثلاثة عن صفوف كلباء يكون التوجولي بينال ملابا الأجنبي الوحيد الذي تم تجديد عقده حتى 2023 القادم .

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