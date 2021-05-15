راشد بن حميد: احتفالية نهائي الكأس هدية الاتحاد لجمهور الإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

ثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام، ولكرة القدم بوجه خاص،وأكد أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لها أهمية كبيرة لدى اتحاد الكرة والجمهور والفرق, ونحن على ثقة من أن نهائي ها الموسم الذي يقام في عام الخمسين سيكون رائعاً لوجود نخبة من اللاعبين المميزين الموهوبين في فريقي شباب الأهلي والنصر العريقين, وكذلك لوجود مدربين طموحين يسعيان لتحقيق مزيد من النجاحات في ميادين اللعبة الشعبية.

وقال: بمناسبة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم الذي سيجمع بين شباب الأهلي والنصر في ستاد هزاع بن زايد اليوم ، إن المباراة ستقام في إطار مهرجان حافل بالمفاجآت السارة لجمهور الإمارات، والمهرجان سيكون رسالة إماراتية إلى العالم للتعبير عن الوفاء والولاء للقائد ، مؤكداً أن البطولة الغالية التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة هي أفضل ختام للموسم الحالي ، ،والبطولة الغالية التي سنختتم بها الموسم اليوم ستكون مشاهدها خالدة في ذاكرة كل من سيحضرها أو يتابعها عبر شاشات التليفزيون، لما ستتضمنه من فقرات جديدة ومتنوعة ،وهي هدية اتحاد الكرة لجمهور الإمارات .

وأعرب الشيخ راشد بن حميد عن سعادته لعودة الجماهير إلى المدرجات في نهائي الكأس الغالية ،مؤكدا ثقته في التزام جمهوري الناديين بالتعليمات الموضوعة من قبل الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الصحة للوصول بالمباراة وحفلها إلى بر الأمان ، ليكون مقدمة للسماح بحضور الجماهير بصورة مستمرة مستقبلاً في مباريات منتخبنا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023 في شهر يونيو المقبل بدبي.

واختتم رئيس اتحاد الكرة تصريحه متمنيا للنصر وشباب الأهلي ولطاقم تحكيم المباراة التوفيق في المباراة ،وقال إن الفريقين بطلان تاريخيان.

محمد بن هزام: مباراة للمتعة والاحتفال ببطل الكأس

أكد محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، هو أفضل ختام لموسم 2020-2021، الذي كان واحداً من أفضل المواسم التي شهدتها كرة الإمارات بشهادة الجميع ،وقال إن النهائي توفرت له أفضل الظروف والأسباب بوصول فريقي شباب الأهلي والنصر صاحبا أقدم وأشهر الديربيات ،إلى المباراة النهائية على حساب بقية المنافسين ، ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد رئيس الاتحاد وجه بتنظيم احتفالية تتناسب مع أهمية البطولة الغالية على قلوب الجميع ، باسمها الكبير ومكانتها الرفيعة ،ليس فقط لتبقى في ذاكرة بطلها الذي سيتوج بكأسها ،وانما أيضا للاحتفاء بالجمهور الذي سيعود مجدداً إلى مدرجات استاد هزاع بن زايد اليوم ، من بعد غياب لأكثر من عام ،بسبب ظروف مواجهة وباء "كوفيد 19 "مؤكداً أن قرار عودة الجمهور جاء في وقته ليكمل بهجة الاحتفال بالمناسبة الوطنية ،ووعد الجمهور بأن يكون حفل الختام ممتعا وعامراً بالفقرات المبتكرة وغير العادية .

وناشد بن هزام الجمهور الذي سيحضر المباراة الالتزام بكل تعليمات البروتوكول الصحي حتى تكتمل كل أسباب الاستمتاع بالمناسبة التاريخية ،وحتى تستمر التجربة في تصفيات آسيا المقبلة ودعم "الأبيض" في مبارياته المصيرية المقبلة ،ودعا جمهور الناديين للتفاعل مع الحدث والاستمتاع بفقرات حفل الختام ، التي روعي فيها أن تكون مبتكرة وممتعة لكل من يشاهدها ،وتحفز لاعبي الفريقين لتقديم مباراة قوية تعكس التطور الذي بلغته كرة الإمارات ،وتتماشى مع شعارها والاسم الكبير الذي تحمله الكأس الغالية ، متمنيا التوفيق للجميع ,مؤكدا على ان الفريقين بطلان طالما وصلا إلى المباراة النهائية للبطولة .

واختتم تصريحه بتوجيه الشكر لكل الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد والرعاة الذي أسهموا في نجاح الموسم الكروي ،كما شكر أعضاء فريق العمل الذي عمل في الأيام الماضية على مدار الساعة لتوفير كل أسباب النجاح لمهرجان حفل ختام الموسم .

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