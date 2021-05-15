النصر يرتدي الأزرق وشباب الأهلي الأحمر في نهائي الكأس الغالي

المصدر: وام

استعرض الاجتماع الفني الخاص بالمباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للموسم الرياضي 2020 - 2021 الذي عقد اليوم في قاعة الاجتماعات باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين لوائح البطولة والترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بالجوانب الإدارية والتحكيمية والإعلام والتسويق وحقوق البث التليفزيون، وتم الرد على كافة الاستفسارات الواردة من ممثلي الناديين.

وتجمع المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة غدا " الأحد " الساعة السابعة و 35 دقيقة مساء باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين فريقي النصر وشباب الأهلي.

وتقرر أن يرتدي لاعبو النصر الزي الأرزق بالكامل، فيما سيتردي لاعبو شباب الأهلي اللون الأحمر الكامل، كما تم التأكيد على أن المباراة ستلعب لمدة 90 دقيقة وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية مباشرة دون الحاجة لخوض أشواط إضافية .

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها من أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وكذلك الجماهير حفاظاً على السلامة العامة.

حضر الاجتماع ممثلو إدارتي المسابقات والإعلام باتحاد الكرة ومراقب المباراة وممثلو الفريقين إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية واستاد هزاع بن زايد.

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