5 عوامل تشعل صراع الجارين على لقب أغلى الكؤوس

المصدر: البيان الإلكتروني

اشتعل التحدي بين فريقي شباب الأهلي والنصر قبل اللقاء المرتقب، الذي سيجمع الفريقين وجهاً لوجه في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2020-2021، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين غداً.

وتبدو كل عوامل الإثارة حاضرة ليستمتع الجمهور بمواجهة ساخنة على أغلى الكؤوس، وهناك 5 عوامل ستشعل الصراع على لقب النسخة 44 لكأس رئيس الدولة وهي:

1ـ القيمة المعنوية والتاريخية للكأس .

2ـ رغبة شباب الأهلي في مواصلة إنجازاته وضم البطولة لإنجازاته هذا الموسم مع المدرب مهدي علي، حيث سبق وتوج "الفرسان" بكأس السوبر وكأس الخليج العربي هذا الموسم.

3ـ رغبة الثأر لدى لاعبي وعشاق النصر، بعد تفوق شباب الأهلي على "العميد" في نهائي كأس الخليج العربي هذا الموسم والذي حسمه "الفرسان" لصالحه بالفوز بركلات الترجيح على النصر.

4ـ حاجة النصر إلى إنقاذ موسمه بالفوز بهذا اللقب خاصة وأنه الأمل الأخير للعميد هذا الموسم.

5ـ رغبة شباب الأهلي في الابتعاد بقائمة أكثر الأندية فوزاً باللقب، حيث حصد "الفرسان" البطولة 9 مرات سابقة، وينافسه بقوة الشارقة الذي حصد اللقب 8 مرات.

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