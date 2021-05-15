مهدي علي: أتمنى التتويج بأغلى البطولات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يصل شباب الأهلي، إلى المرحلة الأخيرة من تحضيراته للقاء النصر مساء غدٍ، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، على ملعب استاد هزاع بن زايد بالعين، والذي يحتضن اليوم، التدريب الأخير لـ«فرسان دبي»، والطامحين إلى تحقيق الثلاثية في الموسم الجاري، بعد فوزهم بكأس سوبر الخليج العربي، وكأس الخليج العربي.

وتمنى مهدي علي المدير الفني لفريق شباب الأهلي، أن يوفق اللاعبون في حسم مباراة النهائي وتحقيق لقب أغلى الكؤوس، مطالباً لاعبيه بالتركيز في المباراة، ونسيان المواجهات التي جمعت بين الفريقين هذا الموسم، وكان الفوز فيها من نصيب شباب الأهلي بنتائج 1 - 0 و3 - 2 في الدوري، و5 - 4 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، في نهائي كأس الخليج العربي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وقال: أهنئ لاعبي شباب الأهلي على ما قدموه من جهد طوال الموسم.

وبدأ شباب الأهلي تحضيراته لنهائي الكأس الغالية، عقب فوزه 3 - 2 على مضيفه النصر، في الجولة 26 الأخيرة من دوري الخليج العربي، إذ خضع اللاعبون الذين شاركوا في تلك المباراة إلى تدريب خفيف، وباقي اللاعبين إلى تدريب كامل، ثم منح الفريق راحة أولى أيام العيد، واستأنف التدريب أمس، بمشاركة جميع اللاعبين.

جاهزية

واطمأن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني مهدي علي، على جاهزية جميع اللاعبين، ومنهم الأرجنتيني كارتابيا، والذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق، والذي غاب عن مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا 2020، والجولات 24 و25 و26 من الدوري، بسبب الإصابة، ولا يعاني الفريق غيابات مؤثرة، ويعيش لاعبوه حالة معنوية عالية، بعد إنهاء مشوار الدوري في المركز الثالث بالترتيب.

وبدوره، قال مهاجم شباب الأهلي، البرازيلي المقيم ايغور جيسوس: نحن ذاهبون إلى العين لخوض النهائي، والعودة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما دعا محمد مرزوق، مدافع شباب الأهلي، جماهير «فرسان دبي»، للدعم والمساندة، خصوصاً بعد السماح بحضور 30% من سعة مدرجات استاد هزاع بن زايد.

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