أبو الشوارب: الغيابات لن تؤثر على النصر في نهائي الكأس الغالية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس شركة النصر لكرة القدم أن حظوظ العميد في التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة متساوية مع شباب الأهلي ولا تقلّ عن 50 % رغم الغيابات المؤثرة التي يشكو منها الفريق بسبب الإيقافات والتزام مجموعة من اللاعبين بالخدمة الوطنية.

معرباً عن تفاؤله بقدرة النصر على تحقيق اللقب لأنه يملك الحلول لتعويض الغيابات ونافياً وجود أي ضغوط على الفريق بسبب افتقاده 4 لاعبين أساسيين يشكلون العمود الفقري للعميد، هم توزي وريان مينديز وغلوبير ليما وطارق أحمد، وقال: لدينا قائمة تضم 22 لاعباً بقدرات فنية عالية وبإمكانهم تعويض اللاعبين الغائبين بالشكل المثالي، ونحن نثق فيهم وبقدرتهم على تقديم مستويات جيدة والمراهنة بجدية على اللقب.

وأوضح أبو الشوارب أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز استثمر فترة التوقف الطويلة لدوري الخليج العربي أبريل الماضي لتجهيز البدلاء واكتشاف العديد من اللاعبين الواعدين من مختلف فرق الأكاديمية.

طلب

وكشف أبو الشوارب عن أن النصر خاطب اتحاد الكرة من أجل رفع الإيقاف عن لاعبيه والسماح لهم بالمشاركة في النهائي حتى تكون المباراة بحجم هذه المناسبة الغالية من ناحية قوة المنافسة لكنه لم يتلق أي رد بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الغيابات يمكن أن يتعرض لها أي فريق في الموسم وأن النصر وبالرغم من قيمة اللاعبين الغائبين عن النهائي قادر على تعويضهم بالشكل المطلوب.

وقال: كنا نتمنى وجود توزي ومينديز وطارق وليما معنا لمساعدة الفريق في مهمته لكن هذه أحكام كرة القدم وعلينا خوض المباراة النهائية دونهم ونحن جاهزون وسنقدم أفضل ما لدينا.

حظوظ

وشدد أبو الشوارب على أن الحظوظ متساوية بين الفريقين، مؤكداً أن كلاً منهما يملك لاعبين جيدين ومدرباً ممتازاً ونقاط قوة أخرى سيحاول استثمارها على أرضية الملعب، مضيفاً: المستويات الجيدة التي قدمها الفريقان خلال الموسم ووصولهما إلى الأدوار النهائية في مختلف المسابقات منح أهمية أكبر لنهائي الكأس ورفع درجة الإثارة بينهما ومن الصعب توقع من سيكون الفائز باللقب.

وقلل أبو الشوارب من تأثير خسارة نهائي كأس الخليج العربي من شباب الأهلي على معنويات لاعبيه، موضحاً أن النصر طوى صفحة تلك المباراة التي قدم فيها وجهاً مشرفاً رغم النقص العددي قبل أن يخسر بركلات الترجيح، وتابع: لدينا أمل كبير في الفوز بلقب صاحب السمو رئيس الدولة وسيكون أجمل هدية نقدمها إلى روح فقيدنا الغالي المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

تقييم

وعن تقييمه لموسم النصر، أكد أبو الشوارب أن وصول الفريق إلى نهائيين ومنافسته على المراكز الأولى في الدوري حتى الجولات الأخيرة يعتبر نتيجة إيجابية وأن عدم التوفيق في الفوز بأحد الألقاب لا يعني التقصير بل إن الفريق قدم ما عليه وفي النهاية هناك فريق واحد ينال التتويج، وقال: نجحنا في الموسم الماضي في تحقيق لقب كأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي رغم أننا لم نكن في أحسن مستوياتنا وفي الموسم الحالي كنا أفضل ولكن لم يحالفنا التوفيق.

وأرجع أبو الشوارب الانطلاقة المتواضعة للفريق في بداية الموسم إلى تأثر اللاعبين بجائحة كورونا وابتعادهم لفترة طويلة عن المباريات، مؤكداً في الوقت نفسه أن المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش لم يستطع مجاراة نسق الدوري وأن النصر منحه فرصة كاملة قبل أن يقوم بتغييره بالمدرب الحالي الأرجنتيني رامون دياز الذي اعتبره الخيار الأنسب للعميد في الوقت الحالي .

وفي الموسم المقبل، وقال في هذا الإطار: دياز مدرب كبير وتشاورنا معه حول خطته ورؤيته للفريق في المستقبل وأي ناد يفخر بأن يكون لديه مدرب مثله.

وعبر أبو الشوارب عن رضاه عن المستويات التي قدمها اللاعبون الأجانب طيلة الموسم، موضحاً أن إدارة الفريق لم تتخذ أي قرار بشأنهم، والجدير بالذكر أن عقد البرتغالي توزي ينتهي رسمياً مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، فيما تستمر عقود الثلاثي ريان مينديز ومهدي عبيد وضياء سبع.

وأوضح أبو الشوارب أن الأوزبكي دوستونبيك خامداموف الذي تم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية ثم إعارته إلى نادي حتا يأتي ضمن صفقة استثمارية وأن النصر يمكن أن يلغي عقده في أي وقت.

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