أحمد الحمادي: الظفرة منحني الكثير

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد أحمد الحمادي لاعب الظفرة المعار من الجزيرة، أنه مدين بالكثير لنادي الظفرة ولن ينسى فضله عليه، ذاكراً أنه حقق الكثير من المكاسب خلال فترة الإعارة في الموسم الحالي، نتيجة الدعم الذي وجده من إدارة النادي والجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين، وقال لـ «البيان الرياضي»:

الظفرة منحني فرصة اللعب أساسياً للمرة الأولى في دوري الخليج العربي، وأكسبني خبرة كبيرة خلال فترة وجيزة في كيفية التعامل مع المباريات، وحتى التعامل الشخصي مع مختلف مكونات النادي.

وأضاف: منذ اليوم الأول لي في نادي الظفرة وجدت تعاوناً وترحيباً من الجميع، ومساعدة للمشاركة في المباريات والظهور بشكل جيد، وكلها أشياء ساعدتني في إثبات وجودي؛ لذلك مهما تحدثت عن مكاسبي من الظفرة بعد انضمامي إليه من الجزيرة لن أستطيع أن أحصيها.

تجربة ناجحة

وأكد الحمادي أنه راض عن التجربة التي خاضها مع الفريق، ويرى أنها كانت ناجحة وقال: شاركت في عدد كبير من المباريات، وهذا أكد لي ثقة الجهاز الفني، ما منحني دافعاً كبيراً للاجتهاد وتقديم المزيد من العطاء، إضافة إلى الخبرة التي كنت أفتقدها وما زلت أحث عنها لأنني في بداياتي.

وأشار إلى استفادته من زملائه اللاعبين الذين لم يبخلوا عليه بالتوجيه والنصح، مؤكداً أن سلطان الغافري أكثر لاعب استفاد منه داخل وخارج الملعب، وقال: سلطان الغافري يمثل قدوة لكل لاعب صغير السن بمستواه وأخلاقه وتعامله، تعلمت منه الكثير في الأشهر الماضية، وهو للأمانة يعاملني كأخ أصغر قبل أن أكون زميله في الفريق، وقد ظل ينصحني ويساعدني على تقديم أفضل المستويات.

العودة للجزيرة

وعن إمكانية استمراره مع الظفرة أو عودته للجزيرة من جديد بعد نهاية فترة الإعارة، أكد الحمادي أنه لا يستطيع أن يحدد مصيره لأنه ليس صاحب القرار، وقال: لدي عقد مع الجزيرة وإدارة النادي هي التي تتخذ القرار، ومع كامل احترامي للظفرة، لكن الأولوية لمواصلة مشواري مع الجزيرة، لأنه النادي المرتبط به رسمياً وصاحب القرار الأول والأخير.

إصابات

وبرر أحمد الحمادي تراجع نتائج الظفرة في النصف الثاني من الموسم إلى كثرة الإصابات، مشيراً إلى أن جميع أفراد الفريق تعرضوا للإصابات بطريقة غير طبيعية في الموسم الحالي خاصة بعد الجولات الأولى، ذاكراً أن الإصابات لم تكن طفيفة وأبعدت بعض العناصر لشهر وشهرين عن الملاعب، وأضاف: لولا الإصابات كنا سنكون مع أندية الوسط في جدول الترتيب.

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