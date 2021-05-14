طبيب أسنان يدير نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- العوضي النمر

يدير نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يقام مساء الأحد بين شباب الأهلي والنصر على ملعب هزاع بن زايد بالعين الحكم الدولي عمار الجنيبي، الذي يعمل طبيب أسنان في وزارة الصحة الأماراتية، وهذا هو النهائي الثاني لنفس البطولة الذي يديره الجنيبي كما سبق وأدار نهائي كأس الخليج العربي.

ويعتبر الدكتور عمار الجنيبي من حكام النخبة المتميزين وشارك في إدارة نهائيات كأس العالم الأخيرة كحكم فيديو، كما شارك في إدارة العديد من المباريات، سواء في نهائيات كأس آسيا او دوري أبطال آسيا،.

وسيقيم طاقم تحكيم المباراة النهائية للكأس معسكرا مغلقا في مدينة العين بداية من يوم غد السبت وحتى نهاية المباراة لتوفير مزيد من التركيز وحسن الاستعداد الذهني سعيا لتقديم مستوي متميز يليق بنهائي أغلى الكؤوس.

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