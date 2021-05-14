48 ساعة على نهائي «أغلى الكؤوس»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يخوض فريقا شباب الأهلي والنصر مرانهما الرئيسي مساء غد السبت على ملعب هزاع بن زايد في العين استعداداً للمباراة المرتقبة بينهما في السابعة وخمس وثلاثين دقيقه مساء بعد غدٍ في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث سيتدرب فريق النصر من الساعة السابعة إلى الثامنة مساء، وشباب الأهلي من الثامنة إلى التاسعة مساء، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بالحضور والتغطية لمدة 15 دقيقة.

ويعد اتحاد الكرة العديد من المفاجآت التنظيمية لمباراة نهائي الكأس ستكون مفاجأة للجماهير والمشاهدين الذين يتابعون المباراة، وهناك استعدادات مكثفة لإخراج الحدث بما يليق باسم ومكانة المسابقة الغالية على القلوب.

ويدير النهائي الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي، وهو من حكام النخبة الآسيوية، ويحمل الشارة الدولية، بالإضافة لخبراته في إدارة المباريات النهائية، حيث سبق وشارك في إدارة نهائيات كأس العالم الماضية وعدد من نسخ نهائيات كأس آسيا.

اجتماع

كما سيعقد الاجتماع الفني يوم غد في تمام الحادية عشرة صباحاً، للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية وملابس الفريقين خلال المباراة، ويعقبه المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة بحضور مدرب كل فريق وأحد اللاعبين، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

إجراءات احترازية

وفي إطار حرصه على إخراج المباراة النهائية في أفضل صورة، قرر اتحاد كرة القدم وبعد التنسيق مع طرفي النهائي أن يقوم كل ناد بتوزيع التذاكر المخصصة لجماهيره وفق الإجراءات المتبعة، حيث لن تكون هناك أي منافذ لبيع التذاكر، وسيقوم مكتب شؤون الجماهير بكل ناد بالتنسيق مع جماهيره حول آلية استلام تذاكر المباراة.

وسيكون الحضور متاحاً لمن يُظهر حالة «حاصل على تطعيم كوفيد 19» وحرف «E» عبر تطبيق الحصن، والحاصل على النجمة من التجارب السريرية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية «PCR» لمدة لا تتجاوز «48» ساعة، مع أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي حفاظاً على سلامة الجميع.

استعداد

ويستعد استاد هزاع بن زايد بمدينة العين لاحتضان المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الثالثة بعد أن استضاف نسختين ماضيتين لنهائي أغلى البطولات الكروية، الأولى موسم 2014 - 2015 بين النصر والأهلي (شباب الأهلي) والتي انتهت بفوز النصر بضربات الجزاء الترجيحية، فيما كانت النسخة الثانية في موسم 2018 - 2019 وجمعت بين الظفرة وشباب الأهلي وانتهت بفوز شباب الأهلي 2 - 1.

ويُعد استاد هزاع بن زايد تحفة معمارية رائعة وصرحاً رياضياً فخماً، بُني وفق أحدث التقنيات العالمية المتطورة، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ويتماشى مع النهضة العمرانية لدولة الإمارات.

معلومات

43 نسخة أقيمت حتى الآن من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ـ 12 فريقاً توجوا باللقب الغالي.

ـ 102 هدف سُجلت في المباريات النهائية.

ـ الأكثر فوزاً باللقب:

شباب الأهلي (9 مرات)

الشارقة (8 مرات)

العين (7 مرات).

ـ الأكثر مشاركة في النهائي:

العين (14 مرة)

شباب الأهلي (11 مرة)

الشباب (11 مرة).

عجمان، الإمارات، الظفرة، خورفكان( لخليج سابقا) (مرة واحدة).

أرقام

عجمان لعب نهائياً واحداً.. لم يسجل أي هدف وتوج باللقب (1984).

ـ الأكثر تسجيلاً للأهداف في النهائي:

شباب الأهلي (23 هدفاً)

العين (19 هدفاً)

النصر (9 أهداف).

ـ الأقل تسجيلاً:

خورفكان (الخليج سابقاً)

الظفرة (هدف واحد).

عجمان (لم يسجل)

مدربون مواطنون أحرزوا اللقب

رجب عبد الرحمن (النصر)

جمعة ربيع (الشارقة)

عيد باروت (الإمارات).

ـ 9 مباريات نهائية حسمت بركلات الترجيح.

ـ مباراتان نهائيتان فقط انتهتا بالتعادل السلبي.

أكبر فوز في مباراة نهائية:

4 صفر، وكان للجزيرة على الوحدة في نهائي 2010-2011.

آخر 10 بطولات.. توج بها 10 مدربين من 8 جنسيات بينهم مواطن واحد

ـ أول بطل كان شباب الأهلي (الأهلي سابقاً) على حساب النصر.

ـ آخر بطل للكأس هو شباب الأهلي على حساب الظفرة.

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