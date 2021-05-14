28 لاعباً في قائمة «الأبيض» لـ«الآسيوية»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تجمعه في دبي غداً استعداداً لاستكمال التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستُقام في الدولة بنظام التجمع اعتباراً من الثالث من شهر يونيو المقبل، حيث سيجري اللاعبون المنضمون فحوصات طبية، ومن ثم يخوضون أول مران على ملعب الوصل مساء غد، تحت إشراف المدرب الهولندي فان مارفيك.

واعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية القائمة النهائية للمنتخب وتضم 28 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، علي مبخوت و سبيستيان تيغالي.

واستبعد المدرب مارفيك كلاً من اللاعبين سالم راشد والحسن صالح ويحيى الغساني الذين سبق واختارهم في القائمة الموسعة، وسيكون المران بدون لاعبي ناديي شباب الأهلي والنصر اللذين سيخوضان المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد غدٍ الأحد، وكذلك لاعبي نادي الوحدة الذين سيلعبون مباراة مؤجلة أمام الفجيرة في نفس يوم التجمع، حيث سيلتحقون بالمعسكر اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وستقام مباراة ودية خلال فترة المعسكر أمام الأردن يوم 24 مايو الجاري، ستكون بمثابة بروفة أخيرة للجهاز الفني للاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل انطلاقة التصفيات، حيث سيلعب الأبيض أولى مبارياته أمام ماليزيا يوم 3 يونيو، ويواجه تايلاند يوم 7 وإندونيسيا يوم 11 من الشهر نفسه، فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات يوم 15 يونيو المقبل.

ويسعى منتخبنا لحصد 12 نقطة من المباريات الأربع المتبقية له بالتصفيات من أجل ضمان نيل إحدى بطاقات التأهل إلى كأس آسيا بالصين والمرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2022.

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