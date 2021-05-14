تصفيات مونديال «الصالات» في خورفكان

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برمجة مرحلة «البلاي أوف» لتصفيات كأس العالم لكرة قدم الصالات التي تستضيفها الإمارات وتقرر إقامتها في صالة نادي خورفكان بين العراق وتايلاند، لبنان وفيتنام.

وتحدد يوم الخميس المقبل للمباراة الأولى بين العراق فيما تحدد الأحد 23 مايو الجاري للمباراة الأولى بين لبنان وفيتنام.

وتقام مباراتا الجولة الثانية للمنتخبات الأربعة يوم الثلاثاء 25 مايو الجاري في الملعب نفسه، حيث تقام مباراة العراق وتايلاند في الثالثة عصراً، تليها في السابعة مساءً مباراة لبنان وفيتنام.

ويتأهل المنتخبان الفائزان في المباراتين إلى نهائيات كأس العالم التي تقام هذا العام في ليتوانيا.

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