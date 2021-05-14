نقلة تكنولوجية في الملابس الرياضية للسيدات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد لي ديفون نائب رئيس شركة أندر آرمور في الشرق الأوسط، أن العلامة التجارية الأمريكية «أندر آرمور»، ستحدث نقلة استثنائية في الرياضة النسائية من خلال تطوير موضة وموديلات الملابس الرياضية والتكنولوجيا المخصصة للسيدات بشكل عام وللمحجبات بشكل خاص.

وقال إن «أندر آرمور»، استخدمت تقنيات حديثة جداً في تصميم الملابس الرياضية المخصص للرياضيين، والأمر نفسه بالنسبة للملابس النسائية، إذ برهنت الشركة على ريادتها في دعم السيدات والفتيات المهتمات بالرياضة، وتطوير ملابس الحجابات الرياضية، والتي تحظى بأهمية كبيرة من ضمن خطط الشركة لإثراء المنتجات التي تقدمها لجميع النساء في منطقة الشرق الأوسط، وحول العالم.

وأضاف إن التقنيات المستخدمة في الملابس تساعد السيدات على ممارسة الرياضة بشكل مريح من خلال تقنيات التبريد، بينما تستكمل الشركة ما أطلقته في 2020، وهو حجاب «أندر آرمور» الرياضي، والذي صممه فريق الشركة المحلي لتلبية احتياجات وأذواق الرياضيات المحجبات، ومنحهن الراحة والقدرة والثقة على التنافس في رياضاتهن المفضلة.

وأشار إلى أن الشركة حرصت على تصميم حجاب أندر آرمور الرياضي خصيصاً ليتلاءم مع ظروف المنطقة، ويضمن أقصى قدر من التهوية، وقدرة عالية على امتصاص العرق والجفاف في وقت أسرع، مع امتداده حول الوجه لمنع انزلاقه أو سقوطه أثناء التمرين.

وتحدث ديفون حول افتتاح متجر «أندر آرمور» الجديد في دبي مول، مشيراً إلى إنه يعد خطوة هامة لشركة «أثلوسيتي» وعلامة «أندر آرمور»، ليكون أكبر متجر للعلامة في المنطقة، وضمن أكبر وأشهر مركز تسوق في العالم، ولتلبية احتياجات جميع عملاء الشركة من عشاق اللياقة وسط بيئة حديثة ومتطورة وغامرة.

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