مليحة يدفع فِرقه لمزيد من التحديات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أشاد نادي مليحة الرياضي بمواصلة إنجازاته الرياضية وتضافر جهود فرقه في تحقيق مراكز متقدمة خلال الموسم الرياضي الحالي والذي عزز فيه النادي من صدارته في عدد من المواقع الرياضية رغم جائحة كورونا.

يأتي ذلك في ظل سياسة مجلس إدارة نادي مليحه برئاسة محمد سلطان الخاصوني لإعداد فرقه الرياضية لخوض غمار هذا الموسم بوضع الخطط والاستراتيجيات التي تم رسمها في نهاية الموسم السابق ووضع خطة خلال الثلاث سنوات المقبلة في تكوين فرق مؤلفة من بعض العناصر الشابة للمنافسة وتأكيد حضور النادي في الدوريات المحلية.

وحقق مجلس الإدارة رؤاه من خلال دعم فرقه بما يراه مناسباً حسب الخطة التي تم اعتمادها من مجلس الإدارة، بتلبية الاحتياجات التي تدعم طموحات النادي وفق توجهات مجلس الشارقة الرياضي لحكومة الشارقة خلال التحديات المقبلة.

حيث حصد نادي مليحة أول لقب في تاريخه لكرة اليد بعد فوزه بكأس بطولة أبوظبي الدولية في عام 2019، كما توج نادي مليحة بطلاً للنسخة الثالثة من دوري الشباب لكرة الصالات عن جدارة، بعد أن حسم اللقب لمصلحته قبل الجولة الأخيرة وكتب لاعبو الفريق أسماءهم بحروف من ذهب في مسيرة النادي الذي تأسس في 2010 كأول فريق لعبة جماعية يحقق بطولة رسمية للنادي.

وفي هذا الصدد، أشار عبدالله سالم الخاصوني الكتبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة بأن فرق النادي تحظى بدعم كبير من مجلس إدارة النادي وكذلك من مجلس الشارقة الرياضي خاصة فريق اليد للرجال.

ولفت بأن هناك رؤية واضحة لدعم فرق النادي وفي طليعتها فريق اليد، مؤكداً أن هذا نهج أساسي وثابت في النادي ويتم العمل وفق تلك الخطط.

وشدد الخاصوني على أن المرحلة المقبلة من الموسم المقبل مهمة جداً وحساسة وأن النادي سيتكاتف فيما يراه مناسباً لاسم النادي ورياضة الشارقة، بل ورياضة الإمارات على مستوى جميع الألعاب الجماعية والفردية.

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