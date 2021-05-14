عجمان نجاح على الحافة

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

تفاوتت حسبة الهبوط والبقاء في دوري الخليج العربي منذ انطلاقته في موسم 2008-2009، وأصبح فريق عجمان ثاني فريق يضمن البقاء بالحد الأدنى من النقاط «18 نقطة» هذا الموسم حيث سبقه في تسجيل هذا الرقم لأول مرة فريق الظفرة قبل 3 مواسم.

فيما تنوع رصيد مركز النجاة بين 18 و20 و21 و22 و23 و25 و26 و27 نقطة، ويعتبر أفضل رصيد فريق هابط حققه الفجيرة «26 نقطة» قبل 5 مواسم فيما كان عجمان صاحب أقل رصيد من النقاط لفريق هابط في ثاني مواسم دوري الخليج العربي «8 نقاط».

نسخ رقم الظفرة

ونجح عجمان في هذا الموسم في نسخ الرقم المسجل باسم الظفرة في المحافظة على البقاء بـ18 نقطة، وسبقه في ذلك الظفرة الذي ضمن بقاءه بنهاية موسم 2017-2018 وهو الموسم الذي لعب فيه فريقا الإمارات «17 نقطة» وحتا «16 نقطة» في ملحق البقاء والهبوط لاستكمال عدد الفرق إلى 14 فريقاً بعد الدمج، وهبط فيه حتا لصالح الفجيرة فيما بقي الإمارات على حساب الحمرية.

وباستثناء الموسم الماضي 2019-2020 الذي تم إلغاؤه بسبب «الجائحة» نجد أن الفجيرة ضمن البقاء في موسم 2018-2019 برصيد 21 نقطة فيما هبط الإمارات برصيد 18 نقطة ودبا الفجيرة برصيد 17 نقطة، ولأول مرة يتحقق البقاء بـ 18 نقطة كان في موسم 2017-2018 لفريق الظفرة وجاء بعده فريقا الإمارات وحتا اللذان لعبا في الملحق.

وفي موسم 2016-2017 ضمن دبا الفجيرة البقاء بـ 20 نقطة فيما لم تكف الـ 19 نقطة لاتحاد كلباء البقاء ومعه بني ياس صاحب الـ 15 نقطة.

أعلى النقاط

وشهد موسم 2015-2016 تسجيل أعلى النقاط لصاحب مركز النجاة من الهبوط «27 نقطة» وحققه فريق الإمارات فيما هبط سجل الفجيرة أعلى النقاط لفريق هابط «26 نقطة» وجاء بعده بمسافة بعيدة الشعب صاحب الـ 7 نقاط، واقترب الشارقة من رقم الإمارات في موسم 2014- 2015 .

حيث ضمن البقاء في المركز 12 برصيد 26 نقطة فيما هبط عجمان «15 نقطة» واتحاد كلباء «10 نقاط» والشعب وظهر رصيد الـ 25 نقطة«في ضمان البقاء في موسم 2013-2014 وحققه فريقا الوصل والإمارات فيما هبط دبي»15 نقطة«والشعب»13 نقطة«وحقق الشعب 25 نقطة أيضاً في الموسم الذي سبقه 2012-2013 ليضمن بها البقاء فيما هبط دبا الفجيرة رغم حصوله على 21 نقطة ومعه اتحاد كلباء صاحب الـ 11 نقطة.

مواسم الـ 12 فريقاً

وأقيم دوري الخليج العربي في أول 4 مواسم بمشاركة 12 فريقاً ورغم ذلك لم يقل رصيد البقاء عن 20 نقطة ففي موسم 2011-2012 نجح دبي في ضمان البقاء في المركز العاشر برصيد 20 نقطة فيما هبط الإمارات صاحب الـ 17 نقطة ومعه الشارقة»11 نقطة«بعد خوضهما الدورة الرباعية مع الشعب والظفرة، وفي موسم 2010-2011 حقق العين 25 نقطة في مركز النجاة»العاشر«فيما هبط اتحاد كلباء صاحب الـ 20 نقطة والظفرة»13 نقطة«.

واحتل النصر المركز العاشر برصيد 23 نقطة في ثاني مواسم دوري الخليج العربي 2009-2010 للبقاء في الدوري وهبط الإمارات»14 نقطة«ومعه عجمان»8 نقاط«، وكان الشارقة صاحب مركز النجاة في النسخة الأولى 2008-2009 برصيد 22 نقطة وهبط الشعب»18 نقطة«والخليج»14 نقطة).

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