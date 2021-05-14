جمعة الشامسي: «الهواة» يفتقد إلى التسويق والاهتمام الإعلامي

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية أن دوري الدرجة الأولى «الهواة» شهد تطوراً كبيراً في مستواه الفني والتنظيمي، خلال الموسم المنتهي، الذي شهد تنافساً قوياً بين 5 فرق للصعود إلى دوري المحترفين، ولم يحسم الصراع إلا في الجولة قبل الأخيرة، بحسم العروبة والإمارات الصراع لصالحهما.

وهذا يحسب للأندية المشاركة، التي تولي اهتماماً كبيراً بجلب مدربين على مستوى متميز، ولاعبين أكفاء، ولاتحاد الكرة، الذي يبذل مسؤولوه جهوداً مقدرة في الارتقاء بالمسابقة.

طموحات للمسابقة

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية في لقاء خاص لـ«البيان الرياضي»: «هذا التطور في مستوى المسابقة يقودنا إلى مزيد من التطور والارتقاء في اللعبة بشكل عام، من خلال تشكيل لجنة لإدارة تلك المسابقة على غرار رابطة المحترفين.

وكانت تلك الفكرة مطروحة للتطبيق، خلال مجالس سابقة لاتحاد الكرة كونها ستسهم في مزيد من التطور في المسابقة من كل النواحي، مع ضرورة إيجاد راع تسويقي للدوري، من أجل المساهمة في دعم الأندية المشاركة خصوصاً أن عدداً ليس بقليل منهم يعاني مادياً، لكثرة المصاريف المتعلقة بالمسابقة».

وأضاف جمعة الشامسي: «زيادة الاهتمام الإعلامي خصوصاً في النقل التلفزيوني يروج للبطولة، ويدعمها ويظهر التطور الحادث بها، ووجود النقل يسهم كثيراً في فرص إيجاد راع تسويقي للمسابقة، ويجذب الجماهير التي افتقدنا وجودها هذا الموسم، بسبب جائحة (كورونا)، وفي ظل النقل التلفزيوني نأمل أن يكون هناك برنامج تحليلي بقنواتنا التلفزيونية عن الدرجة الأولى ولو مرة أسبوعياً، من أجل مزيد من تسليط الضوء على المسابقة».

تقنية الفيديو

وقال الشامسي: إن النقل التلفزيوني سيسهم في تطبيق تقنية الفيديو «VAR»، خصوصاً أن هناك العديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي تدفع الفرق ثمنها غالياً، مضيفاً: «ليت لجنة الحكام تولي هذا الموضوع مزيداً من الاهتمام حتى لا يكون هناك تأثير كبير على نتائج الفرق.

كما نأمل أن يتم تطبيق إلغاء البطاقات الحمراء غير المستحقة نتيجة أخطاء تحكمية أسوة بما هو متبع في دوري المحترفين، وهذا مطلب مشروع نأمل أن يجد صدى لدى المسؤولين في اتحاد الكرة لتوفير مزيد من الحماية للاعبي فرق المسابقة».

مستقبل الحمرية

وفي ما يتعلق بمستقبل فريق الحمرية الموسم المقبل، يقول جمعة الشامسي: «تعاقدنا مع المدرب المصري طارق السيد، لتولي تدرب الفريق خلال الموسم المقبل نظراً لما يتمتع به من خبرة تدعم طموحنا، كما سيتم بالتنسيق مع المدرب اختيار اللاعبين الأجانب المناسبين خلال الموسم المقبل بعد الاستغناء عن الحاليين، وبعد دراسة احتياجات الفريق من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، تم التعاقد مع لاعب مصفوت سعود فرج هداف اللاعبين المواطنين الموسم المنتهي، واللاعب المقيم أوليفيرا أيضاً من مصفوت، واللاعب المقيم الحسن بشير من دبا الحصن».

وبخصوص اللاعب فيصل خليل يقول رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية: إن فيصل شارك الموسم الماضي مع الفريق في عدد من المباريات، مضيفاً: «نقدم لفيصل الشكر على جهوده ومساعيه لتحقيق طموحاتنا.

ولكنه ليس ضمن خيارات الجهاز الفني الموسم المقبل، ولا نزال نجري مساعي للتعاقد مع مزيد من اللاعبين الذين يحتاج إليهم الفريق من أجل تعزيز صفوفنا وتقديم موسم جيد، يتواكب مع طموحات إدارة النادي، وجماهيره».

أسباب

وعن الأسباب التي أدت إلى احتلال الفريق المركز السابع خلال الموسم المنتهي يقول رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية: «بالطبع هذا المركز لا يتناسب إطلاقاً مع طموحاتنا، وكانت بدايتنا جيدة ولكننا مررنا بظروف صعبة أدت إلى هذا الوضع، مثل ظروف جائحة (كورونا) بشكل لعام، وإصابة اللاعب الأجنبي ويلتون أحد العناصر، التي كنا نعول عليها كثيراً، خصوصاً أنه لاعب متميز وقادم من الدوري السعودي، ما أثر على نتائج الفريق فتعددت حالات التعادل، ما أفقدنا فرصة المنافسة، خصوصاً مع تطور المسابقة وظهور أكثر من فريق بمستوى طيب مثل مصفوت ومسافي والعربي، التي جاءت مستوياتهم متميزة على عكس المواسم السابقة».

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