الوصل وخورفكان يطلبان خدمات بلال «الفجيرة»

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

تلقى لاعب الفجيرة بلال يوسف «25 عاماً» عرضين من خورفكان والوصل، للانضمام لصفوف أي منهما، وذلك بعد نهاية عقده مع الذئاب، ويفاضل اللاعب بين العروض، التي وصلته في أعقاب هبوط فريقه الفجيرة إلى دوري الهواة، بعد هزيمته أمام عجمان بنتيجة 1- 2.

على صعيد آخر تفيد متابعات «البيان الرياضي» أن لاعب الفجيرة عبدالله ناصر قد أتم تعاقده مع النصر، فيما سيرحل خليل خميس لصفوف الشارقة، خلال الموسم الكروي الجديد، ليلتحق بزميله محمد خلفان، الذي غادر الفجيرة قبل موسمين، والتحق بتشكيلة المدرب عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة.

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