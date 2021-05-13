«الفرسان» ينقلون حرارة «الديربي» إلى «السوشيال ميديا»

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

نقل شباب الأهلي، حرارة المنافسة المنتظرة الأحد المقبل، على كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي التزم الهدوء، النصر منافسه في هذا «الديربي» المهم بنهاية الموسم.

وقام «فرسان دبي»، بنشر عدد من الفيديوهات التحفيزية للاعبيهم وجماهيرهم عبر حسابي النادي الرسميين في «تويتر» و«انستغرام»، قبل ساعات قليلة من المواجهة المهمة المقررة على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويتطلع شباب الأهلي، إلى تحقيق لقبه الثالث هذا الموسم، والعاشر في تاريخ مشاركته في البطولة الغالية، ولذا بدأ حملته التحفيزية، فور فوزه على النصر 3 ـ 2 يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة 26 الأخيرة من دوري الخليج العربي، خاصة وأنه سيسمح بحضور الجماهير للمباراة بنسبة 30% من السعة الرسمية لملعب اللقاء.

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