منصور بن زايد: تتويج الجزيرة فاتحة خير لمزيد من الألقاب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي، نائب رئيس مجلس الشرف للنادي، التهنئة لجماهير وإدارة ولاعبي نادي الجزيرة بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب بطولة الدوري، مساء أول من أمس، بعد فوزه في المباراة الختامية على خورفكان 3 - 1، وقال سموه في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:

أصدق التهاني والتبريكات لجماهير نادي الجزيرة ومجلس الإدارة والطاقم الفني واللاعبين بمناسبة فوزه بدوري الخليج العربي، متمنياً أن يمثل هذا التتويج فاتحة خير لـ«فخر أبوظبي» للحصول على المزيد من البطولات.

وأهدى لاعبو الجزيرة درع الدوري إلى سموه، وإلى القيادة العليا للنادي، وكل الجماهير التي دعمت الفريق في مشواره.

كما غرد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري لنادي الجزيرة الرياضي الثقافي، رئيس مجلس الشرف، مهنئاً بالإنجاز الذي حققه فخر أبوظبي ونيله درع الدوري للمرة الثالثة في تاريخه، وقال سموه: خالص التهاني لصاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمناسبة فوز الجزيرة ببطولة الدوري، إنجازات تتحقق عن جدارة واستحقاق، تهانينا للجهازين الفني والإداري واللاعبين ومشجعي الفريق.

من جانبه، قدم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، التهنئة للقيادة العليا وأسرة النادي، وقال إن الفوز بلقب الدوري يكتسب أهمية خاصة لأنه تحقق في موسم استثنائي.

وكشف معاليه عن ترتيبات جارية للاحتفال بالإنجاز، داعياً في ذات الوقت جماهير النادي للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 خلال احتفالاتهم الخاصة بعودة لقب الدوري إلى دار النادي من جديد.

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