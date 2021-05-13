57 من 78 نقطة توّجت «فخر أبوظبي» باللقب الثالث

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انتزع الجزيرة (فخر أبوظبي) لقب الدوري الإماراتي في نسخته الـ 46 عن جدارة، أول من أمس، بعد أن أحرز المركز الأول برصيد 57 من 78 نقطة مجموع إجمالي نقاط المنافسة، ليحقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بقيادة المدرب الهولندي مارسيل كايزر الذي منح فرصة المشاركة لعدد 23 لاعباً وضعوا بصمتهم في بطولة الدوري كان أكثرهم مشاركة المهاجم علي مبخوت الذي تواجد في جميع المباريات محرزاً النمرة الكاملة حتى في عدد دقائق اللعب بوصوله إلى 3440 دقيقة، بجانب علي خصيف حارس المرمى، ويعتبر الثنائي «علي وعلي»، هما الأكثر تأثيراً في الفريق من ناحية فنية ومعنوية.

وذلك بتأمين علي خصيف للمرمى وأداء دور القائد على الوجه الأكمل، وترجمة علي مبخوت لجهود زملائه في هز شباك المنافسين الشيء الذي منح الفريق العديد من الانتصارات، مع منح الفرصة للاعبين صغار السن مثل عمر تراوري ومحمد ربيع وبرونو وعبدالله إدريس والعطاس وعبدالله رمضان وعبد الرحمن العامري، وغيرهم من العناصر صغيرة السن مع بعض لاعبي الخبرة والذين شكلوا توليفة متميزة جعلت من الفريق قوة ضاربة ضربت أقوى المنافسين.

جاهزية

وعلى مستوى الأجانب فإن الجزيرة كان مختلفاً عن بقية الأندية باعتماده على لاعبين أجنبيين فقط في بداية الموسم هما ميلوس وسيريرو، لكنه لاحقاً استعان بخدمات النيجيري ايزيكيل والذي انضم للكشوفات بعد بداية الدوري وبعد اكتمال جاهزيته منحه المدرب كايزر فرصة اللعب دون أن ينجح في المشاركة أساسياً.

وفي النصف الثاني من الموسم تعاقد النادي مع براندلي كواس ليكون الأجنبي الرابع والذي حقق نجاحاً كبيراً مع الفريق بعد أن أكمل عقد أجانبه، فيما يعتبر الصربي ميلوس والجنوب أفريقي سولاني سيريرو من أفضل الأجانب في دوري الخليج العربي وهما من العناصر ذات التأثير الواضح أيضاً في تشكيلة الفريق ونتائجه الإيجابية وبلوغه منصات التتويج.

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