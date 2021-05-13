راشد بن حميد: الجزيرة بطل عن جدارة وبني ياس يستحق التهنئة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، نادي الجزيرة وقياداته بالحصول على لقب بطولة الدوري، وأشاد ببني ياس؛ الحصان الأسود للبطولة، الذي أحرز المركز الثاني، ونافس على اللقب حتى الجولة الأخيرة، ذاكراً أن بني ياس يستحق التهنئة على العطاء الذي قدمه في بطولة الدوري ومنافسته القوية على اللقب، وكذلك جميع فرق المنافسة.

منافسة

وأكد رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، عقب احتفالية تتويج الجزيرة بلقب دوري الخليج العربي، مساء أول من أمس، في ختام المنافسة، أن الموسم الكروي الذي يسدل الستار عليه بلقاء النصر وشباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة الأحد المقبل، كان ناجحاً ومشرفاً، وأن النجاح يعود للأندية التي اجتهدت من بداية الموسم وأبرمت صفقات ناجحة وعملت على تأهيل اللاعبين بشكل مميز.

وأضاف: نتاج جهد الأندية كان المنافسات القوية التي شاهدناها في الموسم الحالي وهو شيء مبشر جداً يعكس تطور مستوى كرة القدم في الدولة وتقدمها إلى الأمام رغم التحديات العديدة والظروف الاستثنائية التي أقيمت فيها المنافسات المختلفة.

تطوير

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: نحن في اتحاد الكرة مسؤوليتنا أن نعمل على تطوير الكرة، وهذا يأتي بالاهتمام ودعم كل المنافسات المحلية مثل كأس رئيس الدولة وبطولة الدوري وكأس الخليج العربي.

لأن هذه البطولات عندما تشهد منافسات قوية فإن ذلك يقودنا إلى تشكيل منتخبات قوية أيضاً ويساعد في تطورنا الكروي، ولا نرى أن ذلك شيء مستحيل لأننا نمتلك الأدوات والكفاءات، ونحتاج فقط إلى التخطيط بشكل أفضل والعمل من أجل الوصول إلى كل أهدافنا.

عودة

وعلق رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على عودة الجماهير للمدرجات من جديد، موضحاً أن السماح بالحضور النسبي للجمهور في مباراة نهائي كأس رئيس الدولة يعتبر تجربة وبداية فقط وحال نجاحها فإن الجمهور سيكون حاضراً في مسابقة كأس الخليج العربي مع بداية الموسم المقبل بعد العودة إلى الجهات المختصة.

وأضاف: نحن يهمنا كثيراً أن يكون جمهورنا موجوداً في المدرجات لأن الجمهور يمثل اللاعب رقم 12 من حيث أهميته، وهو شريك أساسي في عملية التطوير، ونحتاج إلى دعمه، وسوف نعمل جاهدين على عودة مشجعي الأندية للمدرجات بإن الله للمساهمة في رفع مستوى المباريات من خلال الدعم المعنوي الذي يقدمه الجمهور.

فرحة

على جانب أخر، أكد علي مبخوت هداف دوري الخليج العربي، أن جماهير ناديه يستحقون الفرحة بلقب الدوري، لأنهم دائماً كانوا خلف الفريق، يدعمونه بشكل مستمر، مبيناً أن زملاءه اللاعبين اجتهدوا لإسعاد الجمهور والرد على التشكيك بأنهم غير قادرين على الفوز بالبطولة، ذاكراً أن ردهم جاء بالوصول إلى منصات التتويج وإحراز اللقب الثمين.

وأوضح مبخوت، أنه شعر بأن فريقه قادر على الفوز ببطولة الدوري عقب مباراة الوصل في الدور الأول. وأضاف: أما بعد مباراتنا أمام خورفكان التي خسرناها بثلاثة أهداف فقد كانت البداية الحقيقية لنا، لأنها نبهتنا إلى حالنا وجعلتنا نقرر أهمية الرد في الملعب وإعادة الثقة للفريق بتحقيق أفضل النتائج حتى نجحنا في تحقيق مهمتنا.

لقب

كما أشاد هداف الجزيرة بمستوى بطولة الدوري، موضحاً أن كل الفرق اجتهدت وقدمت أفضل ما لديها، وأضاف: يجب أن نشكر بني ياس بشكل خاص على مجهوده وموسمه التاريخي، بني ياس كان يستحق أيضاً لقب البطولة على ما قدمه من مستوى متميز ساهم به في تطوير منافسة الدوري.

تتويج

من جهته، قال المدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش، إنه فخور بفريقه وبنجاحه في التتويج ببطولة الدوري، وأيضاً فخور بزملائه اللاعبين والجهاز الفني، معبراً عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق ووصوله إلى منصات التتويج، قائلاً إن فخر أبوظبي لديه لاعبون مميزون وجهاز فني مقتدر، وأضاف:

كل شيء رائع داخل النادي؛ لذلك نجحنا في نيل اللقب، ما أشاهده وأعيشه في الجزيرة يؤكد لي أن المستقبل أيضاً سيكون لمصلحته، خاصة أن هنالك لاعبين صغار السن وجميعهم يتمتعون بموهبة عالية.

وأشار ميلوس إلى أن مشوار الدوري منذ بدايته كان قوياً، لكنه ذكر أن الجولات الثلاث الأخيرة أمام عجمان والعين وخورفكان كانت الأصعب لأنها كانت مصيرية ومهمة، وأضاف: نجحنا كلاعبين في تجاوز كل العقبات، لأن رغبة الفوز كانت كبيرة، أنا سعيد بهذه النهاية، وأتمنى أن نواصل النجاحات في الموسم المقبل، وأتمنى أن يصب كل ذلك في مصلحة كرة الإمارات.

توقف

بدوره، ذكر المدافع خليفة الحمادي أن جميع فرق الدوري قدمت موسماً استثنائياً ظهر في المستوى المتميز الذي اتسمت به المنافسة بشكل عام، مؤكداً أن الدوري منذ جولته الأولى تميز بالقوة لأن كل فريق كان مشتاقاً للعب بعد التوقف المبكر في الموسم الماضي بسبب كورونا. وأضاف الحمادي: الأندية بدأت الدوري بشكل مختلف عن السابق، ومنذ المباراة الأولى أظهر كل فريق قوته؛ لذلك لم تكن هنالك مواجهة سهلة، أعتقد أن التألق كان من نصيب الجميع وليس البطل فقط.

شكر

وشكر مدافع الجزيرة جماهير النادي على الدعم المستمر الذي يقدمونه للفريق، ذاكراً أن الجمهور ظل يقف خلفهم في الخسارة والفوز، وأن دعمهم المعنوي كان أحد الأسباب المهمة في التحليق ببطولة الدوري، لأن كل لاعب كان حريصاً على إسعاد الجماهير، ووعد خليفة الحمادي بمواصلة العمل بكل قوة في المرحلة المقبلة حتى تتواصل الأفراح في نادي الجزيرة بحصد المزيد من البطولات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز